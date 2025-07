Menino de 3 anos cai do 18º andar, mas sobrevive após árvore amortecer a queda Criança foi diagnosticada com fraturas no braço esquerdo, distensão na coluna e lesões em órgãos internos Internacional|Do R7 31/07/2025 - 19h02 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h02 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um menino de três anos caiu do 18º andar em Hangzhou, China, mas sobreviveu graças a uma árvore que amortceu a queda.

A queda aconteceu quando ele acordou e foi ao banheiro, subindo no vaso sanitário para alcançar a janela sem grades.

Após a queda, o menino sofreu fratura no braço, distensão na coluna e lesões em órgãos internos, mas sua cabeça não foi ferida.

O pai decorou a árvore que salvou seu filho com uma flor vermelha em agradecimento, simbolizando honra na cultura chinesa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Impacto na árvore foi decisivo para salvar a vida do menino, segundo paramédicos Reprodução/Beijing News

Um menino de três anos sobreviveu a uma queda do 18º andar de um prédio residencial em Hangzhou, na província de Zhejiang, na China, depois que uma árvore amorteceu o impacto. O caso ocorreu em 15 de julho.

O menino estava sob os cuidados dos avós, que saíram brevemente da residência, acreditando que a criança estava dormindo. Enquanto estava sozinho, a criança acordou, foi ao banheiro e subiu no vaso sanitário até alcançar a janela, que não tinha grades de proteção. Ele caiu do apartamento e teve sua trajetória desviada por uma janela aberta no 17º andar, o que o fez atingir uma árvore antes de chegar ao chão.

O impacto na árvore foi decisivo para salvar a vida do menino, segundo os paramédicos que atenderam a ocorrência. Um morador encontrou a criança no solo e acionou o resgate. No hospital, ele foi diagnosticado com fratura no braço esquerdo, distensão na coluna e lesões em órgãos internos, mas a cabeça permaneceu ilesa. Ele estava consciente durante todo o atendimento e chegou a pedir aos médicos que avisassem o pai para comprar um brinquedo.

O pai, de sobrenome Zhu, relatou que só acreditou na queda depois de ver as imagens de vigilância do condomínio. Em agradecimento, ele decorou a árvore que salvou o filho com uma flor vermelha, símbolo de honra e celebração na cultura chinesa.

