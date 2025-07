Trégua tarifária entre EUA e China pode ser estendida por Trump Reunião na Suécia mantém trégua comercial; decisão final cabe a Donald Trump Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 18h28 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h28 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Representantes dos EUA e China se reuniram na Suécia para discutir a guerra comercial.

A trégua tarifária atual foi mantida, com possibilidade de extensão por mais 90 dias por Donald Trump.

Conversas foram descritas como construtivas, mas novas sanções podem surgir se a China continuar comprando petróleo da Rússia.

A negociação envolve tarifas comerciais e relações geopolíticas, incluindo questões com a Rússia.

Trégua tarifária entre EUA e China deve ser prorrogada por mais 90 dias, diz especialista

Representantes dos Estados Unidos e da China se encontraram na Suécia para discutir a guerra comercial entre os países. As negociações não resultaram em um acordo definitivo para encerrar o conflito. A trégua tarifária atual foi mantida, com a decisão de estendê-la por mais 90 dias cabendo ao presidente Donald Trump.

Autoridades americanas descreveram as conversas como construtivas. O secretário do Tesouro dos EUA indicou que a extensão da trégua é provável. No entanto, foi alertado que novas sanções podem ser impostas à China caso continue comprando petróleo da Rússia. As negociações abrangem não apenas tarifas comerciais, mas também relações geopolíticas envolvendo Rússia e Estados Unidos.

“O anúncio do Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, é que provavelmente vai ser prorrogado esse acordo temporário por mais 90 dias”, afirmou Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais.

Assista ao vídeo - Trégua tarifária entre EUA e China deve ser prorrogada por mais 90 dias, diz especialista

