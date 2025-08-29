‘Menino dobrado’: chinês com coluna curvada consegue ficar em pé após quatro cirurgias Procedimentos envolveram quebrar e realinhar ossos das regiões lombar, cervical, do quadril e do peito Internacional|Do R7 29/08/2025 - 17h54 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jiang Yanchen, conhecido como "menino dobrado", conseguiu ficar em pé após quatro cirurgias complexas.

Desde a infância, ele viveu com a coluna curvada em um ângulo de 180 graus, o que o limitava em atividades diárias.

As cirurgias, realizadas por especialistas, incluíram realinhamento de ossos e foram consideradas arriscadas.

A recuperação de Jiang foi celebrada nas redes sociais, onde muitos expressaram alegria e apoio ao seu novo começo.

O jovem conhecido como o 'menino dobrado' conseguiu ficar em pé após passar por quatro operações que realinharam a coluna Reprodução/Douyin

O jovem chinês Jiang Yanchen, conhecido como o “menino dobrado”, finalmente conseguiu ficar em pé após passar por quatro operações complexas que realinharam a coluna. Jiang, de 21 anos, deu seus primeiros passos após a sequência de cirurgias durante uma transmissão ao vivo em 25 de agosto.

Natural de uma pequena cidade na província de Shandong, no leste da China, Jiang passou a vida com a coluna curvada para trás em um ângulo de 180 graus, formando um “Z”. Com apenas 120 cm de altura ao tentar ficar em pé e cerca de 80 cm na posição natural, ele enfrentou limitações desde a infância, precisando se ajoelhar ou deitar para acompanhar aulas e provas.

Mesmo assim, manteve o otimismo e estudou com afinco, sendo aprovado em 2022 no exame nacional de admissão à universidade, o gaokao, realizado deitado em um tapete de ioga. Ele ingressou no curso de Engenharia de Energia e obteve a melhor nota de matemática da turma.

A mãe de Jiang, Yu Meiying, largou o emprego de professora para cuidar do filho integralmente. Ela publicou vídeos do jovem online, chamando a atenção do ortopedista Wang Yu, que diagnosticou a falta de suporte muscular na coluna de Jiang. No ano passado, ele iniciou o tratamento com o cirurgião Liang Yijian, especialista em colunas severamente curvadas.

As quatro cirurgias realizadas nos últimos dois anos envolveram quebrar e realinhar ossos das regiões lombar, cervical, do quadril e do peito. Os procedimentos eram extremamente arriscados, com possibilidade de paralisia ou morte, mas os médicos tiveram sucesso.

Após a última operação, realizada em junho, Jiang pôde se deitar normalmente pela primeira vez. A equipe médica considerou o procedimento a primeira cirurgia ortopédica espinhal de 180 graus bem-sucedida do mundo.

Durante a recuperação, Jiang se submeteu a reabilitação diária de seis horas em média. Liang afirmou que o tratamento também normalizou as funções cardíacas e pulmonares de Jiang e elogiou a persistência do jovem. “Mostraram uma persistência muito maior do que a de um ser humano comum”, disse o cirurgião.

“Toda a dor vale a pena quando me vejo mais como uma pessoa comum. Me senti renascido”, afirmou Jiang, lembrando que fez o gaokao ajoelhado e que seu sonho agora é realizar exames de pós-graduação em pé. Ele deve retornar à universidade em setembro.

Internautas comemoraram a recuperação de Jiang. “Estou sinceramente feliz por Jiang. Não consigo imaginar quanta dor ele sentia, mas um futuro brilhante o aguarda agora”, disse um internauta. Outro acrescentou que o tratamento “foi mágico, endireitou um menino que costumava se dobrar daquele jeito”.

