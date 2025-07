Militares sul-coreanos são investigados por operações com drones em Pyongyang, diz jornal Procurador do caso investiga se militares tiveram envolvimento nas missões com drones realizadas em outubro de 2024 Internacional|Do R7 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Militares sul-coreanos estão sendo investigados por operações secretas com drones em Pyongyang.

A força-tarefa para as missões foi criada em julho de 2023, liderada pelo comandante Kim Yong-dae.

O ex-presidente Yoon Suk-yeol supostamente ordenou as operações, ignorando o Ministério da Defesa.

As autoridades apuram se houve sigilo nas comunicações sobre as missões com drones ocorridas em outubro de 2024. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mídia estatal norte-coreana publicou imagens de um suposto drone lançado pela Coreia do Sul KCNA

A investigação que apura a suposta conspiração do ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, para cometer insurreição no país também está apurando a atuação de um grupo de militares envolvidos em operações secretas com drones contra a Coreia do Norte. Segundo o jornal Dong-A Ilbo, membros-chave do comando de drones do Exército formaram uma equipe de planejamento em junho de 2024 para discutir missões que incluíam o sobrevoo da capital norte-coreana, Pyongyang.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, a força-tarefa foi criada em 22 de julho de 2023 e incluía o comandante de operações com drones, Kim Yong-dae. A equipe teria analisado cronogramas, alvos e os possíveis efeitos de uma incursão aérea com veículos não tripulados. Apenas um número restrito de militares com funções estratégicas foi convocado para participar.

Na primeira reunião, os integrantes foram informados de que os drones seriam enviados a Pyongyang por ordem direta de “V”, uma referência ao então presidente Yoon. O deputado Boo Seung-chan, do Partido Democrata, afirmou anteriormente que Yoon ignorou o Ministério da Defesa e o Estado-Maior Conjunto, emitindo instruções por meio do Gabinete de Segurança Nacional.

O procurador responsável pelo caso investiga se o grupo teve envolvimento direto nas missões com drones realizadas nos dias 3 e 8 de outubro do ano passado. No dia 11, a ditadura de Kim Jong-un anunciou que aeronaves não tripuladas sul-coreanas haviam violado seu espaço aéreo e divulgou imagens de um drone abatido oito dias depois.

‌



As autoridades apuram se o comando de drones manteve o sigilo sobre as operações e comunicou os planos ao Estado-Maior Conjunto apenas após a nomeação do novo ministro da Defesa, Kim Yong-hyun, em 6 de setembro. Um memorando escrito por um militar da unidade em junho traz a sigla “V, JCS MND X”, o que, segundo os investigadores, indica que o Estado-Maior Conjunto e o Ministério da Defesa teriam sido deliberadamente ignorados.

Há também depoimentos de que, em meados de setembro, o ministro Kim foi informado sobre a operação pelos comandantes militares Kim Yong-dae e Lee Seung-oh, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto.

‌



A investigação segue em andamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp