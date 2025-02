Moradores são pagos para capturar mosquitos da dengue nas Filipinas Estratégia inusitada foi adotada por uma comunidade na região metropolitana da capital Manila em meio a aumento de casos, que cresceram 40% no país em relação ao ano passado Internacional|Do R7 19/02/2025 - 10h21 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Funcionários realizam nebulização contra a dengue em Manila, capital das Filipinas Divulgação/Gabinete de Informação Pública de Manila

Uma comunidade na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas, lançou nesta quarta-feira (19) uma campanha inusitada contra a dengue: pagar aos moradores por mosquitos Aedes aegypti capturados.

A iniciativa ocorre em Addition Hills, na cidade de Mandaluyong, e oferece uma recompensa simbólica de um peso filipino (cerca de 10 centavos de real) para cada cinco mosquitos ou larvas entregues, vivos ou mortos.

A estratégia foi anunciada na segunda-feira (16) pelo chefe da comunidade, Carlito Tolibas Cernal, em uma publicação nas redes sociais. No mês passado, duas crianças morreram e outras 44 pessoas foram infectadas pela doença no bairro, que abriga 70 mil moradores.

Segundo dados do Departamento de Saúde das Filipinas, mais de 28 mil infecções foram registradas no país apenas neste mês de janeiro, um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado.

‌



A cidade vizinha de Quezon, por exemplo, declarou no último sábado (15) um surto de dengue depois de registrar quase 1.800 casos e dez mortes desde o início do ano. Outras oito localidades estão sob monitoramento.

Carlito Cernal disse que a iniciativa, chamada de “May piso sa mosquito” (“Tem piso pelo mosquito”, em tradução livre) serve como um complemento às campanhas de limpeza e conscientização.

‌



“Traga qualquer quantidade de mosquitos (vivos ou mortos, incluindo larvas) para o Novo Escritório do Barangay Hall, a partir de 19 de fevereiro de 2025, das 8h às 17h (segunda a sábado) A vida e a saúde são valiosas -- vamos protegê-las juntos!”, diz o anúncio de Cernal.

Medida controversa

A campanha, no entanto, gerou polêmica. Alguns especialistas alertam que a estratégia pode sair pela culatra caso pessoas passem a criar mosquitos para obter recompensas.

‌



Nas redes sociais, a medida também recebeu críticas e piadas, mas Cernal defendeu a ação. “Estamos em uma área densamente povoada. Precisamos tomar medidas para ajudar o governo local”, disse ele à BBC.

A capital Manila possui 897 comunidades, das quais 25 apresentaram aumento nos casos de dengue desde o começo do ano, de acordo com a agência de notícias estatal do país. Quase 2 milhões de pessoas vivem na cidade, que diz que não enfrenta um surto de dengue.

Cernal afirma que o programa inusitado é temporário e será suspenso quando os casos de dengue diminuírem na região.