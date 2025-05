Morte de jovem de 18 anos pode ter sido causada por desafio inspirado por rede social Grupo de amigos tocava a campainha de casas na Virgínia (EUA) e depois saía correndo Internacional|Do R7 07/05/2025 - 16h18 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Michael Bosworth Jr, de 18 anos, era atleta na escola onde estudava Arquivo pessoal

Um jovem de 18 anos, identificado como Michael Bosworth Jr., foi morto a tiros no último sábado (3) por um morador da Virgínia (EUA), em circunstâncias que podem ter relação com um trote gravado para o TikTok. O caso aconteceu por volta das 3h da madrugada (hora local), no mesmo dia do baile de formatura da escola Massaponax High, onde Bosworth estudava.

Segundo relatos de dois adolescentes que estavam com Bosworth, o grupo participava de um tipo de brincadeira em que se toca a campainha de uma casa e depois se foge correndo. O objetivo seria gravar vídeos para as redes sociais, como parte de uma tendência de desafios no TikTok. Um dos amigos de Bosworth foi atingido de raspão por um disparo, mas sobreviveu.

O morador da residência alegou às autoridades que acreditava estar sendo vítima de uma tentativa de invasão domiciliar. A versão inicial apresentada à polícia era de que os três adolescentes estavam tentando arrombar a casa. No entanto, os sobreviventes negaram essa versão, insistindo que não havia qualquer intenção de roubo ou violência.

‌



Um dos adolescentes não atingidos entregou seu celular às autoridades, mostrando vídeos semelhantes gravados anteriormente naquela mesma noite, sugerindo que o grupo estava apenas tentando capturar conteúdos humorísticos. A polícia ainda não confirmou se o vídeo é suficiente para validar a versão dos jovens.

‌



O autor dos disparos, identificado como Tyler Chase Butler, de 27 anos, está preso e enfrenta uma acusação formal de homicídio.

‌



Michael Bosworth Jr. era descrito por seus familiares como um jovem ativo e envolvido em esportes, incluindo futebol americano, luta olímpica e lacrosse. Ele era aluno do último ano do ensino médio e se preparava para o fim de sua trajetória escolar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5