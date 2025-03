Adolescentes são detidos após roubarem loja de armas em Virgínia, nos Estados Unidos

Dois adolescentes foram detidos após roubarem uma loja de armas, nesta segunda-feira (24), em Virgínia, nos Estados Unidos . Os jovens usaram uma caminhonete para quebrar a porta e invadir o estabelecimento. De acordo com as imagens, ao todo, três criminosos encapuzados entram e pegam armas e munição . Segundo a polícia, as equipes permanecem em busca do terceiro suspeito, que conseguiu fugir.