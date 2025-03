Mulher contamina produtos de supermercado com seu xixi durante anos Ação realizada nos EUA era gravada e publicada em um site desde, pelo menos, 2021 Internacional|Do R7 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

Kelli Tedford foi presa, liberada sob fiança e deve ser indiciada em abril Reprodução/Facebook/Keene, NH Police Department

Uma jovem foi presa por suspeita de contaminar produtos de um supermercado em New Hampshire, nos EUA, com sua urina ao longo de vários anos e publicar sua ação em um site.

As autoridades prenderam a criadora de conteúdo Kelli Tedford, de 23 anos, após uma denúncia anônima indicar a existência de vídeos com a ação de contaminação sendo realizada em um supermercado, no final de fevereiro.

Durante as investigações, outros vídeos surgiram. Cruzando dados de casos semelhantes que ocorreram na comunidade, a polícia se deu conta que a prática criminosa era realizada desde, pelo menos, 2021.

“Neste momento, parece provável que incidentes históricos semelhantes tenham ocorrido em Keene e comunidades vizinhas, onde Tedford contaminou itens e/ou superfícies com urina, já que vários vídeos parecem ter sido gravados já em 2021”, disse a polícia em nota para a imprensa.

O supermercado afirmou que a suspeita nunca foi sua funcionária. Também destacou ter tido um prejuízo de US$ 1.500 (cerca de R$ 8.900) com os produtos destruídos e os custos de limpeza.

“Também entramos em contato com os membros que compraram produtos de risco. Nenhum produto fresco, carne, frutos do mar, alimentos preparados ou produtos refrigerados foram afetados”, afirmou o supermercado à imprensa.

Os produtos que foram afetados incluem quinoa, fubá, polenta, coco ralado e nozes.

Tedford foi presa e liberada em seguida após pagamento de fiança. Ela deve ser indiciada em 7 de abril. Uma investigação está em curso pela polícia local.