Mulher deixa apartamento após teto do banheiro desabar e liberar dezenas de baratas No dia seguinte ao incidente, os proprietários do imóvel acionaram a seguradora e contrataram uma empresa de dedetização Internacional|Do R7 05/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h05 )

RESUMO DA NOTÍCIA Incidente ocorreu em apartamento no Upper East Side, Nova York, quando teto do banheiro desabou, liberando água e baratas.

A moradora Carolyn D. alertou sobre uma rachadura antes do colapso, mas o zelador não tomou as devidas providências.

Proprietários acionaram a seguradora e contrataram dedetização e limpeza, oferecendo suporte à inquilina.

Apesar dos reparos, Carolyn não se sente segura para voltar e decidiu não renovar o contrato de aluguel após o impacto psicológico do incidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Teto cedeu enquanto a inquilina se preparava para dormir Reprodução/Arquivo pessoal/Carolyn D

Uma moradora do bairro Upper East Side, em Nova York, deixou um apartamento após o teto do banheiro desabar e liberar água e baratas vivas pela casa. O caso, ocorrido em julho, ganhou repercussão após a inquilina do imóvel, Carolyn D., compartilhar a história nas redes sociais.

A profissional de marketing de 30 anos contou que havia acabado de retornar de viagem quando notou uma rachadura acima do vaso sanitário. Ela alertou o zelador do prédio, que prometeu inspecionar o local no dia seguinte. Horas depois, o teto cedeu enquanto ela se preparava para dormir.

A inquilina relatou que a estrutura cedeu por completo. Em meio aos escombros, ela disse ter visto entre cinco e dez baratas se espalhando pelo chão. Carolyn subiu no sofá para evitar os insetos e ligou imediatamente para o zelador.

Sem condições de permanecer no local, ela passou a noite em um hotel e desde então está dormindo na casa de uma amiga. Ela afirmou que não se sente segura para voltar a morar na unidade, onde vive há três anos.

‌



No dia seguinte ao incidente, os proprietários do imóvel acionaram a seguradora, contrataram uma empresa de dedetização e providenciaram uma limpeza no local. Segundo Carolyn, eles também se responsabilizaram pelos custos dos serviços e deram apoio no acionamento do seguro da inquilina.

O vídeo publicado por Carolyn no TikTok já acumula mais de 320 mil visualizações e centenas de comentários.

‌



Carolyn, que paga uma apólice mensal de US$ 17, afirmou que o seguro foi essencial para lidar com os danos.

Apesar do suporte recebido dos proprietários, a inquilina disse que o impacto psicológico foi forte e que não pretende renovar o contrato de aluguel. Segundo ela, a sensação de insegurança permanece mesmo após os reparos e a limpeza do apartamento.

