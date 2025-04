Mulher e filho são resgatados após caírem 7 metros em cânion nos EUA A mulher caiu ao tentar resgatar o menino, que havia escorregado para o fundo do cânion Internacional|Do R7 02/04/2025 - 19h09 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h09 ) twitter

Mãe e filho não sofreram ferimentos graves Reprodução/X - @MikeREarnshaw

Uma mulher de 37 anos e o filho de 7 anos foram resgatados após caírem acidentalmente entre 7,5 e 9 metros em um cânion no Starved Rock State Park, em Illinois, Estados Unidos, na noite de terça-feira (26). O incidente ocorreu no French Canyon, localizado no condado de LaSalle, segundo autoridades.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Utica e do serviço de emergência médica foram acionadas por volta das 18h (horário local). Ao chegarem ao local, encontraram mãe e filho conscientes e em estado estável.

De acordo com relatos, a mulher caiu ao tentar resgatar o menino, que havia escorregado para o fundo do cânion.

Os bombeiros utilizaram um sistema de resgate com cordas de alta inclinação para retirar as vítimas. O chefe dos bombeiros de Utica, Ben Brown, confirmou que o pai da criança também estava presente e desceu até o cânion para tentar ajudar. As autoridades classificaram o caso como um acidente.

Mãe e filho foram transportados de helicóptero para atendimento médico, mas não sofreram ferimentos graves. Os nomes das vítimas não foram divulgados, mas foi informado que são moradores de Tinley Park.

