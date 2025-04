Mulher tira a roupa e grita com outros passageiros em aeroporto nos EUA; veja vídeo Polícia disse que a pessoa estava ‘desorientada’ e a levou para tratamento médico Internacional|Do R7 02/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h30 ) twitter

Mulher ficou apenas de calcinha e sapatos Reprodução/Instagram/onlyinfloridaa

Uma passageira ficou nua em um aeroporto na Flórida, EUA, aparentemente após ter ‘surtado’ com alguma situação. A polícia disse que a pessoa estava “desorientada”.

O incidente aconteceu na segunda-feira (31), por volta das 10h06 (horário local), no portão G12 do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

A mulher, que não teve a identidade revelada, gritava repetidamente enquanto tirava a calça. Ao final, ficou apenas de calcinha e sapatos. No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver que ela gritava com outros passageiros a espera do embarque.

Um homem tentou devolver as roupas que ela tirou. Em outro momento, um policial entregou uma camiseta preta, que a passageira, enfim, vestiu.

Segundo um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Broward ouvido pelo jornal inglês Daily Mail, “os policiais responderam a uma chamada sobre uma mulher desorientada perto do Terminal 4 do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood”.

A mulher foi levada para receber tratamento médico e não foi presa, afirmou a polícia.

