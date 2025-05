Mulher encontra ossos humanos escondidos na parede de casa do século 16 Britânica ainda descobriu que assassino foi vizinho da residência no passado Internacional|Do R7 06/05/2025 - 16h49 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h49 ) twitter

Emmie Brookman mostra a porta de entrada de sua casa do século 16 em Lancashire, na Inglaterra Instagram/emmiesfarm

A britânica Emmie Brookman, de 28 anos, ficou horrorizada ao descobrir ossos escondidos nas paredes de sua casa durante uma reforma. Ela e seu noivo, Norton Johnston, adquiriram o imóvel — uma casa de fazenda do século 16, em Lancashire, na Inglaterra — e iniciaram os reparos após notarem mofo rosa nas paredes. Durante a retirada manual do reboco externo, eles encontraram o que parecia ser um osso humano.

Inicialmente assustada, Emmie pesquisou e descobriu que, na época em que a casa foi construída, era comum colocar ossos nas paredes como forma de proteção. Ao todo, o casal encontrou seis ossos, além de uma misteriosa garrafa verde com ervas e cinzas. Um dos ossos encontrados pode ser de dedo humano, mas os demais parecem ser de animais.

A descoberta ganhou contornos ainda mais sombrios quando Emmie soube que um assassino notório, James Hargreaves, havia vivido na casa ao lado. O sujeito foi condenado por agredir sua empregada e por matar um oficial de justiça que havia lhe entregado uma intimação. Mesmo assim, o passado sinistro não desanimou o casal, que está comprometido em preservar o caráter histórico do imóvel.

A casa foi comprada em fevereiro de 2023 por £311 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) e, inicialmente, parecia exigir apenas pequenas reformas. No entanto, os problemas de umidade revelaram a necessidade de intervenções estruturais. Com determinação, o casal economizou milhares ao optar por fazer o trabalho manualmente, investindo apenas £300 (cerca de R$ 1,7 mil) para remover o reboco e expor a alvenaria original.

Ao longo dos 18 meses de reforma, Emmie e Norton encontraram ossos em quase todos os cômodos. Em uma ocasião, um osso saltou da parede em direção a Emmie. Apesar do susto inicial, Emmie decidiu incorporar parte dos achados à decoração da casa, colocando alguns dos ossos de volta nas paredes e planejando expor outros. Ela acredita que os objetos fazem parte da história do imóvel e deseja preservar esse legado. Sua abordagem é de restauração respeitosa ao estilo original do século 16.

O casal calcula ter gasto cerca de R$ 85 mil até agora na reforma, muito abaixo do que pagariam se tivessem contratado profissionais. O projeto está quase concluído, faltando decorar dois quartos e dois banheiros.

