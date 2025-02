Pesquisa: 78% dos brasileiros pedem mais responsabilidade das redes sociais Levantamento revela que a maioria da população apoia a regulação das plataformas para um ambiente digital mais seguro Brasília|Do R7, em Brasília 04/02/2025 - 14h41 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Redes sociais Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

Uma pesquisa da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados revela que 78% dos brasileiros acreditam que as plataformas de redes sociais precisam ter mais responsabilidade por suas atividades. O mesmo levantamento aponta que 6 em cada 10 brasileiros são a favor da regulação das redes sociais.

A maioria dos entrevistados concorda que a regulação é essencial para combater a desinformação e conteúdos antidemocráticos, discursos de ódio e publicações discriminatórias. Cerca de 64% dos brasileiros veem a regulação como uma ferramenta importante para enfrentar a disseminação de fake news, enquanto 25% pensam o contrário.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Especialistas ouvidos pelo Jornal Da Record alertam que as big techs têm dificultado o acesso a informações para os pesquisadores, o que prejudica o combate às fake news e já causa impacto nas eleições municipais. Para evitar as notícias falsas e barrar esse tipo de conteúdo, o Jornal Da Record apresenta alguns cuidados simples e eficazes. Veja!

Apesar dessa defesa pela responsabilidade das redes sociais, a pesquisa aponta também a preocupação com a liberdade de expressão. Dos 60% que apoiam a regulação, metade (30%) é favorável apenas se não houver restrições à liberdade de expressão. A outra metade (28%) apoia a regulação mesmo que haja limitações.

Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, chama a atenção de que os dados revelam que 28% dos brasileiros são incondicionalmente favoráveis à regulação, percentual quase idêntico aos 29% incondicionalmente contrários. Mesmo assim, há 30% que são favoráveis, desde que essa regulação não limite a liberdade de expressão.

‌



“Ou seja, na prática, os números mostram o forte efeito que a narrativa dos opositores, de que a regulação fere a liberdade de expressão, tem sobre importante parcela da população, reduzindo drasticamente o apoio à imposição de regras às redes sociais”, afirmou Tokarski.

Checagem das fake news

Uma informação importante levantada pela pesquisa é a preocupação do brasileiros com as fake news: 73% dos entrevistados apoiam a checagem de fatos realizada por plataformas, enquanto 65% defendem que usuários também façam essa análise para garantir a liberdade de expressão.

A pesquisa entrevistou 2.000 cidadãos em todo o país e revelou que a discussão sobre a regulação das redes sociais é polarizada entre a esquerda, que apoia a regulação, e a direita, que teme limitações à liberdade de expressão.