Ninho de vespas radioativas é encontrado em local onde os EUA fabricavam bombas nucleares Testes mostraram que o nível de radiação era dez vezes superior ao permitido por regulamentações federais Internacional|Do R7 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Trabalhadores encontraram um ninho de vespas com altos níveis de radiação no Savannah River Site, Carolina do Sul.

O nível de radiação do ninho era dez vezes superior ao permitido por regulamentações federais.

A contaminação foi atribuída a resíduos da época da fabricação de material nuclear, sem registro de vespas vivas no local.

Organização de vigilância questiona a origem da contaminação e pede mais informações sobre um possível vazamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Autoridades aplicaram inseticida, removeram o ninho e o descartaram os resídeuos como lixo radioativo Yves Alarie/Unsplash

Trabalhadores de uma instalação na Carolina do Sul que no passado produzia componentes para bombas nucleares encontraram um ninho de vespas com altos níveis de radiação. O caso ocorreu no Savannah River Site, próximo a Aiken, e foi registrado em relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos.

O ninho foi localizado em 3 de julho em um poste perto de tanques que armazenam resíduos nucleares líquidos. Testes mostraram que o nível de radiação era dez vezes superior ao permitido por regulamentações federais. Segundo as autoridades, não houve registro de vespas vivas no local.

A equipe aplicou inseticida, removeu o ninho e o descartou como lixo radioativo. O relatório indicou que não há vazamento nos tanques e atribuiu a contaminação a resíduos herdados da época em que o local operava na fabricação de material nuclear.

O grupo de vigilância Savannah River Site Watch questionou a explicação e afirmou que o documento não detalha a origem exata da contaminação nem descarta a possibilidade de outros ninhos. Tom Clements, diretor-executivo da organização, disse estar insatisfeito com a falta de informações sobre um possível vazamento e destacou que conhecer o tipo de vespa envolvida poderia indicar a fonte da radioatividade.

A Savannah River Mission Completion, responsável pela instalação, afirmou que o parque de tanques fica dentro dos limites do local e que as vespas normalmente voam apenas algumas centenas de metros, o que eliminaria riscos fora da área. A entidade também informou que, caso houvesse insetos vivos, eles apresentariam níveis de radiação inferiores aos encontrados no ninho.

O Savannah River Site foi inaugurado no início da década de 1950 para produzir poços de plutônio usados no núcleo de bombas nucleares durante a Guerra Fria. Atualmente, a operação é voltada à produção de combustível para usinas nucleares e à descontaminação. A instalação acumulou mais de 165 milhões de galões de resíduos nucleares líquidos ao longo da história, volume que foi reduzido para cerca de 34 milhões de galões por evaporação. Ainda há 43 tanques subterrâneos ativos e oito já foram desativados.

