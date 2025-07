Irã mantém programa nuclear apesar de pressões internacionais Chanceler iraniano defende continuidade do enriquecimento de urânio Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h55 ) twitter

Programa nuclear do Irã possui amplas evidências de propósito militar, diz especialista

O Irã declarou que não desistirá de seu programa de enriquecimento de urânio, mesmo diante de pressões internacionais. O chanceler iraniano afirmou que a retomada do programa é uma questão de orgulho nacional, após interrupções causadas por ataques dos Estados Unidos. Autoridades de Israel e Washington expressaram preocupações sobre o nível de enriquecimento do urânio, que poderia permitir a produção de armas nucleares, enquanto o Irã sustenta que o programa tem fins civis.

Representantes do Irã, Reino Unido, França e Alemanha planejam se reunir para discutir o programa nuclear iraniano e as sanções impostas pela ONU. As nações europeias alertaram que, se nenhum progresso for alcançado até o final de agosto, as sanções suspensas desde o acordo de 2015 podem ser retomadas. O governo iraniano, por sua vez, acusa os países europeus de não cumprirem o pacto nuclear.

O analista de relações internacionais Vitelio Brustolin destacou que foram encontrados resquícios de urânio enriquecido a 83,7% em instalações nucleares iranianas, um nível que não se justifica para fins civis. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU identificou o material, reforçando as suspeitas sobre o propósito militar do programa iraniano.

