Noiva é abandonada durante festa de casamento e descobre traição com a própria prima Marido some no meio da celebração e casal acaba se separando menos de 24 horas depois do ‘sim’ Internacional|Do R7 29/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher ficou casada menos de 24 horas depois que marido sumiu durante cerimônia olcay ertem/Pixabay

Uma australiana viveu um dos casamentos mais curtos — e chocantes — que se tem notícia. Kylie, como foi identificada em entrevista ao programa de rádio “Late Drive with Ben, Liam & Belle”, contou que seu matrimônio terminou em menos de 24 horas, depois que o noivo desapareceu misteriosamente durante a recepção da festa.

Após seis anos de relacionamento, o casal celebrou uma cerimônia considerada perfeita. “Tivemos um casamento lindo, tiramos fotos maravilhosas. Ele era o amor da minha vida”, relatou Kylie. Mas a felicidade foi abruptamente interrompida. Segundo ela, o marido sumiu no meio da comemoração e não apareceu nem para a noite de núpcias.

A ausência repentina causou confusão e preocupação entre os convidados. “Ele simplesmente desapareceu. Fiquei sozinha na suíte. Tive que cancelar a lua de mel. Meus amigos e parentes ligavam, perguntando onde ele estava, e eu não sabia o que responder”, afirmou a noiva, que passou meses sem qualquer contato do então recém-marido.

‌



Somente algum tempo depois, Kylie descobriu o motivo do sumiço. “Ele estava com outra pessoa durante todo o tempo. Ele me deixou casar com ele mesmo sabendo que não queria estar comigo”, revelou. A revelação, no entanto, teve um componente ainda mais doloroso: a outra mulher era sua parente. “Descobri que era minha prima. Desde então, nunca mais vi nenhum dos dois. Seria constrangedor demais”, declarou.

‌



O desaparecimento do marido e a traição abalaram profundamente a confiança de Kylie. Embora hoje ela tenha superado parte do trauma, o episódio deixou cicatrizes. Ao ser questionada se voltaria a se casar um dia, a resposta foi direta: “Não”.

‌



A australiana contou que seus filhos — que não são filhos do noivo desaparecido — costumam rir da história surreal. “Eles acham engraçado. Mas, para mim, é uma lembrança constante de um pesadelo que vivi vestida de noiva”, concluiu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5