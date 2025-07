Norte-coreanos que se infiltraram em empresas dos EUA eram fãs dos ‘Minions’; entenda Jornal diz que agentes da Coreia do Norte usaram fotos e referências de ‘Meu Malvado Favorito’ para conseguir empregos no país Internacional|Do R7 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Norte-coreanos usaram perfis falsos e referências aos Minions para se infiltrar em mais de 300 empresas dos EUA.

A fraude rendeu mais de US$ 17 milhões e impactou gigantes como Google e Amazon.

Christina Marie Chapman, acusada de ajudar o esquema, foi condenada a 8 anos e meio de prisão.

Operação foi parte de um plano maior para financiar o programa nuclear da Coreia do Norte, segundo autoridades. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Christina Marie Chapman usou carteira de motorista falsa em esquema com norte-coreanos Divulgação/Departamento de Justiça

Norte-coreanos que se infiltraram em mais de 300 empresas dos Estados Unidos utilizaram perfis falsos com pseudônimos, fotos e referências diretas aos Minions, famosos personagens da animação “Meu Malvado Favorito”, para conseguir emprego nessas corporações.

As informações foram noticiadas pelo jornal The Wall Street Journal a partir de detalhes divulgados pelo FBI, a polícia federal dos EUA, sobre a investigação que levou à prisão de Christina Marie Chapman, uma norte-americana condenada por auxiliar os agentes da Coreia do Norte.

A fraude, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, gerou mais de US$ 17 milhões (cerca de R$ 94 milhões) para os norte-coreanos. Entre as empresas vitimadas, incluem-se gigantes como Google, Amazon, Nike e Nvidia, de acordo com a agência de notícias Bloomberg.

Segundo o Wall Street Journal, os norte-coreanos envolvidos, que se apresentavam como trabalhadores de TI (tecnologia da informação), utilizaram nomes derivados de “Gru”, que é como se chama o protagonista da animação, para se candidatar às vagas das empresas dos EUA.

‌



Inicialmente, o FBI acreditou que o nome pudesse ser uma referência à GRU, a agência de inteligência militar da Rússia. Em vez disso, descobriu-se que era apenas uma homenagem a Felonius Gru, o líder supremo dos Minions.

A obsessão dos norte-coreanos pelos personagens amarelos de “Meu Malvado Favorito” virou uma pista valiosa para que os investigadores conseguissem conectar várias identidades suspeitas e rastrear as redes de fraude cibernética estabelecidas pelo regime de Kim Jong-un.

‌



Protagonista Gru e os Minions alavancaram sucesso de "Meu Malvado Favorito" Divulgação/Universal

Apoiadora norte-americana

Christina Marie Chapman, ex-garçonete e massagista, foi condenada a 8 anos e meio de prisão depois de admitir ter roubado as identidades de 68 cidadãos norte-americanos para o esquema.

Esses dados, segundo as autoridades, eram fornecidos a norte-coreanos, que os usavam para conseguir empregos remotos em empresas norte-americanas.

‌



Para dar a impressão de que os trabalhadores estavam nos EUA, Christina enviava dispositivos eletrônicos, como laptops, para uma cidade chinesa próxima à fronteira com a Coreia do Norte.

Além disso, mais de 90 laptops foram encontrados na residência de Christina, no Arizona, durante uma busca realizada pelas autoridades em 2023. A mulher chegou a contratar duas pessoas para ajudá-la a manter a operação na residência, que funcionava desde 2020.

No dia 30 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA disse que descobriu 29 locais como a casa de Christina, chamados de “fazendas de laptops”, que eram usados por trabalhadores norte-coreanos de TI (tecnologia da informação) para obter empregos remotos ilícitos em empresas norte-americanas.

O termo “fazendas” é usado porque essas residências abrigavam vários laptops funcionando ao mesmo tempo, como uma espécie de “plantação” de dispositivos que geravam lucros para o esquema.

Ligações com o regime norte-coreano

Foto mostra trabalhadores norte-coreanos suspeitos de financiar programa de armas do país asiático Divulgação/Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, os norte-coreanos envolvidos no esquema tinham conexões com o Departamento da Indústria de Munições da Coreia do Norte, responsável pela produção de mísseis balísticos e armas do regime.

“O regime norte-coreano usou esse esquema para financiar seu programa nuclear, vitimando empresas e cidadãos dos Estados Unidos”, afirmou Roman Rozhavsky, diretor assistente de contrainteligência do FBI, ao jornal New York Post.

“A Coreia do Norte não é apenas uma ameaça à pátria vinda de longe. É um inimigo interno. Ela está cometendo fraudes contra cidadãos americanos, empresas americanas e bancos americanos. É uma ameaça à população em geral em todos os sentidos da palavra”, disse em um comunicado a procuradora-geral Jeanine Pirro.

Christina se declarou culpada em fevereiro deste ano pelos crimes de conspiração para fraude eletrônica, roubo de identidade qualificado e conspiração para lavagem de dinheiro. Ela foi presa em maio de 2024, no Arizona, junto com três cidadãos norte-coreanos ligados ao esquema.

Como parte da sentença, Christina foi condenada a devolver cerca de US$ 176,8 mil (aproximadamente R$ 980 mil) que ganhou com a operação, além de US$ 284 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) em lucros que seriam repassados aos norte-coreanos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp