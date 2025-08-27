Norte-coreanos são treinados pela Rússia para explorar urânio, usado em armas nucleares Programa de geologia organizado por empresa e universidade russas levanta preocupações sobre atividades nucleares da Coreia do Norte Internacional|Do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Rússia iniciou um programa de treinamento para geólogos da Coreia do Norte focado na exploração de urânio.

O curso é organizado pela empresa Urangeo em parceria com a Universidade Nacional de Pesquisa Técnica de Irkutsk.

A cooperação entre os países levanta preocupações sobre as atividades nucleares da Coreia do Norte.

A AIEA indica que a Coreia do Norte pode ter material nuclear suficiente para até 90 ogivas, com apoio crescente da Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kim Jong-un durante visita a instalações de enriquecimento de urânio, em setembro de 2024 Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

A Rússia deu início a um programa de treinamento para geólogos da Coreia do Norte focado na exploração de urânio, um mineral essencial para a produção de energia nuclear e armas nucleares.

As informações foram publicadas pelo United24 Media, site de notícias ligado ao governo ucraniano, com base em um comunicado da Universidade Nacional de Pesquisa Técnica de Irkutsk (IRNITU), na Rússia.

O curso, que começou no último dia 29 de agosto, é organizado pela empresa russa Urangeo, em parceria com a IRNITU. O programa inclui módulos teóricos e práticos, com visitas às instalações da Urangeo, que atua na exploração de urânio, titânio, ouro, carvão e outros recursos.

A iniciativa é apoiada pela holding Rosgeologia, pelo Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Rússia e pela Agência Federal de Uso do Subsolo (Rosnedra), segundo o comunicado da IRNITU.

Lee Yong Zin, ministro plenipotenciário da embaixada norte-coreana na Rússia, disse que o projeto é a primeira cooperação entre os dois países na área de geologia e pode ser a base para expandir parcerias.

Alexey Desyatkin, diretor geral da Zarubezhgeologia, parte da Rosgeo, afirmou que o programa busca criar uma plataforma de diálogo para que os geólogos norte-coreanos aprendam métodos e tecnologias modernas.

A IRNITU já treina estudantes norte-coreanos em áreas como geologia, tecnologia da informação e engenharia, segundo o reitor Mikhail Kornyakov.

Urânio e armas nucleares

O urânio é um metal radioativo encontrado em rochas e solos. Ele é amplamente utilizado em usinas nucleares para gerar energia elétrica, mas também pode ser transformado em material para armas nucleares.

Na natureza, o urânio existe em duas formas principais: o urânio-238, mais comum, que representa 99% do elemento extraído, e o urânio-235, que é mais raro, e compõe apenas 1% do urânio encontrado na natureza.

Imagens recentes mostram construção de suposta usina de enriquecimento de urânio em Yongbyon, na Coreia do Norte Divulgação/Beyond Parallel

Para a criação de armas nucleares, o urânio-235 é o que importa, porque ele pode sofrer fissão nuclear – quando o núcleo de um átomo se parte em pedaços menores e libera uma quantidade enorme de energia – de forma muito mais eficiente que o urânio-238.

Como o urânio natural tem menos de 1% de urânio-235, é preciso aumentar essa proporção para que ele possa ser usado em uma bomba. Esse processo é chamado de enriquecimento. O objetivo é fazer com que o urânio tenha uma concentração muito maior de urânio-235, geralmente acima de 90% (o chamado urânio altamente enriquecido).

Depois de enriquecer o urânio até mais de 90% de urânio-235, ele é moldado em uma forma específica, geralmente uma esfera ou cilindro, que é colocada dentro da bomba, projetada para comprimir esse material e disparar nêutrons no momento certo.

Programa nuclear

A cooperação entre Rússia e Coreia do Norte na exploração de urânio ocorre em meio a preocupações sobre o programa nuclear norte-coreano, segundo a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica).

Em junho, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, disse que imagens de satélite mostram a construção de um novo prédio em Yongbyon, semelhante à instalação de enriquecimento de Kangson.

Grossi classificou os locais de enriquecimento não declarados como uma “séria preocupação” e uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas).

Um relatório divulgado em maio pelo Congresso dos Estados Unidos apontou que a Coreia do Norte pode ter material nuclear suficiente para até 90 ogivas, com apoio crescente da Rússia, que teria acelerado o desenvolvimento e testes de armas de Pyongyang.

