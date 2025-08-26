Como é a aeronave brasileira que Lituânia vai comprar para fortalecer defesa contra Rússia País báltico planeja adquirir três aviões C-390 Millennium, fabricados pela Embraer, para modernizar força aérea diante de tensões Internacional|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

Lituânia planeja adquirir três aviões C-390 Millennium, fabricados pela Embraer Divulgação/Embraer

A Lituânia anunciou a compra de três aeronaves de transporte militar C-390 Millennium, fabricadas pela empresa brasileira Embraer. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Lituânia em um comunicado no X no sábado (23).

A aquisição é parte de um plano para fortalecer a defesa do país, localizado na região do Báltico e que faz fronteira com Belarus e o enclave russo de Kaliningrado, em um momento de tensões no Leste Europeu, intensificadas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

O C-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar moderna, projetada para realizar diversas funções, como levar cargas pesadas, transportar tropas e até atuar em missões humanitárias.

Segundo a revista Army Recognition, especializada em defesa e segurança, o avião substituirá os antigos C-27J Spartan da Força Aérea Lituana, que estão ultrapassados. As entregas das três aeronaves estão previstas para começar antes do final da década.

Com a compra, a Lituânia se junta a outros países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), como Portugal, Holanda, Hungria, Áustria, República Tcheca e Eslováquia, que já utilizam o C-390 para modernizar as frotas.

Por que o C-390 Millennium?

A decisão de adquirir o C-390 foi motivada pela necessidade de melhorar a capacidade de transporte aéreo estratégico e tático da Lituânia, segundo a Army Recognition.

Transporte aéreo estratégico significa levar grandes quantidades de carga ou tropas por longas distâncias, enquanto o transporte tático envolve operações em áreas de conflito ou terrenos difíceis, como pistas curtas e não pavimentadas.

O C-390 é capaz de operar em ambos os cenários, o que o torna ideal para as demandas da Otan no Báltico.

O avião pode carregar até 26 toneladas de carga, o equivalente a veículos blindados, helicópteros desmontados ou suprimentos em pallets. Ele atinge uma velocidade de cruzeiro de 870 km/h e tem alcance de 3.260 quilômetros quando transporta 23 toneladas.

Isso permite que a Lituânia envie suprimentos ou tropas rapidamente para qualquer ponto da Europa ou até além, o que atende aos padrões da Otan.

Diferentemente de aviões mais antigos, como os movidos a hélice, o C-390 é propulsionado por motores a jato, o que garante maior velocidade e menor risco em missões perigosas. Ele também pode decolar e pousar em pistas semipreparadas, como as de terra ou cascalho, algo essencial em operações de emergência ou em zonas de conflito.

Outro motivo para a escolha do C-390 é o baixo custo operacional. A aeronave usa sistemas de diagnóstico avançados, que detectam problemas antes que eles se tornem graves, e componentes modulares, que são fáceis de substituir.

Isso reduz o tempo que o avião fica parado para manutenção e diminui os gastos a longo prazo. Para um país pequeno como a Lituânia, manter uma frota eficiente e pronta para uso é essencial, segundo a revista.

A compra do C-390 também trará benefícios para a economia e a defesa da Lituânia. A Embraer, fabricante do avião, assinou acordos com empresas e instituições lituanas, como a Brolis Defence, a Helisota e a Universidade de Tecnologia de Kaunas.

Esses acordos preveem a criação de centros de manutenção, programas de treinamento para técnicos e engenheiros, e até o desenvolvimento de novas tecnologias no país. Isso significa que a Lituânia não apenas comprará os aviões, mas também ganhará capacidade para mantê-los e formar profissionais especializados.

Tensões recentes

No último dia 5, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, pediu em uma publicação no X reforços na defesa aérea da Otan após drones russos violarem o espaço aéreo do país.

Dias depois, em 12 de agosto, a Lituânia anunciou um programa para treinar crianças e adultos no uso e na construção de drones, como parte de esforços para reforçar a defesa contra possíveis ameaças da Rússia diante do Leste Europeu.

A iniciativa, segundo o governo, envolve os ministérios da Defesa e da Educação e busca capacitar mais de 22 mil pessoas, incluindo estudantes a partir dos 8 anos, até 2028.

Em maio, o ex-diretor da CIA e general reformado dos Estados Unidos, David Petraeus, alertou que a Rússia pode atacar a Lituânia caso consiga consolidar seu controle sobre a Ucrânia.

A declaração foi feita durante evento recente no think tank Policy Exchange, em Londres, na Inglaterra, segundo o jornal britânico Daily Mail.

Petraeus, que liderou operações no Iraque e no Afeganistão, disse que o objetivo de Putin é derrubar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e instalar um “líder fantoche” alinhado a Moscou.

“Quando isso estiver feito, vocês os verão se concentrar em um dos países bálticos. A Lituânia teve destaque em seus discursos, e deveríamos ter ouvido muito mais”, disse ele, sugerindo que a nação báltica seria o próximo alvo devido a menções frequentes nas falas de Putin.

