‘O Rei Louco’: aliado de Trump ataca Alexandre de Moraes em rede social
Jason Miller, estrategista do presidente americano, acusou o ministro do STF de agir como aspirante a ditador
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um dos principais assessores do presidente americano Donald Trump, Jason Miller fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) em publicação no X (antigo Twitter).
Para o estrategista político, o magistrado do STF seria “um aspirante a ditador de terceira categoria”, determinado a “destruir a democracia e prejudicar o povo brasileiro em busca de poder pessoal”.
Miller concluiu a mensagem com a frase: “Alexandre de Moraes é verdadeiramente O Rei Louco”.
Não se trata de uma crítica isolada. Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, também se manifestou defendendo a 1ª Emenda da Constituição norte-americana.
Segundo ele, nenhum juiz estrangeiro pode impor restrições à liberdade de expressão nos EUA.
“Enquanto o presidente Donald Trump estiver à frente da presidência dos Estados Unidos da América, cidadãos e empresas americanas podem ficar tranquilos de que nenhum governo estrangeiro poderá censurar as falas de cidadãos e empresas americanas em solo americano”, afirmou em resposta a comentários que acusavam Moraes de emitir ordens secretas para retirada de conteúdos em redes sociais.
PF amplia acusações contra Bolsonaro e filho
Enquanto críticas internacionais se acumulam, a Polícia Federal encaminhou relatório em que acusa Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de tentar interferir em processo relacionado à tentativa de golpe de Estado.
O documento cita indícios de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L).
A investigação reuniu áudios de conversas entre Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Segundo a PF, Eduardo buscou apoio de autoridades dos Estados Unidos para pressionar ministros do STF, integrantes da PGR e da própria Polícia Federal.
Além disso, teria articulado campanhas em redes sociais internacionais com narrativas favoráveis ao pai.
O relatório indica ainda que Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 2 milhões do ex-presidente e realizou operações de câmbio para ocultar a origem dos valores.
A PF aponta Jair Bolsonaro como financiador das ações, acusando-o de manter comunicação com aliados para coagir autoridades, descumprir medidas cautelares e até planejar fuga do país.
O documento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes e à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá sobre os próximos passos do processo.
Quem é Jason Miller e qual foi sua crítica a Alexandre de Moraes?
Jason Miller é um dos principais assessores do presidente americano Donald Trump. Ele fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), chamando-o de "aspirante a ditador de terceira categoria" e acusando-o de tentar "destruir a democracia e prejudicar o povo brasileiro em busca de poder pessoal". Miller finalizou sua mensagem afirmando que "Alexandre de Moraes é verdadeiramente O Rei Louco".
Quem mais se manifestou sobre Alexandre de Moraes e o que disse?
Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, também se manifestou, defendendo a 1ª Emenda da Constituição americana. Ele afirmou que nenhum juiz estrangeiro pode impor restrições à liberdade de expressão nos EUA e garantiu que, enquanto Donald Trump estiver na presidência, cidadãos e empresas americanas não serão censurados por governos estrangeiros em solo americano.
Qual é o contexto das críticas a Alexandre de Moraes?
As críticas a Alexandre de Moraes ocorrem em meio a um relatório da Polícia Federal que acusa Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de tentarem interferir em um processo relacionado a uma tentativa de golpe de Estado. O relatório menciona indícios de coação e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de áudios de conversas entre Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia.
O que a investigação da Polícia Federal revelou sobre Jair e Eduardo Bolsonaro?
A investigação da Polícia Federal revelou que Eduardo Bolsonaro buscou apoio de autoridades dos Estados Unidos para pressionar ministros do STF, integrantes da PGR e da própria Polícia Federal. O relatório também indica que Eduardo recebeu R$ 2 milhões do ex-presidente Jair Bolsonaro e realizou operações de câmbio para ocultar a origem dos valores. Além disso, a PF aponta Jair Bolsonaro como financiador das ações, acusando-o de coagir autoridades e planejar uma possível fuga do país.
Qual é o próximo passo após o envio do relatório da Polícia Federal?
O relatório da Polícia Federal foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes e à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá sobre os próximos passos do processo.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp