Pescadores à deriva em bloco de gelo são resgatados na Rússia Autoridades confirmam que os 139 pescadores isolados foram retirados com segurança; alguns insistiram em continuar a pesca apesar do risco Internacional|Do R7 12/02/2025 - 14h22 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h22 )

PRINT RECORD NEWS - MUNDO - NEVASCA Reprodução/ Record News - 22.01.2025

Na quarta-feira (12), as autoridades russas confirmaram que todos os 139 pescadores que estavam presos em um bloco de gelo à deriva no Mar de Okhotsk foram resgatados com sucesso.

O incidente ocorreu após uma rachadura de gelo de cerca de 10 metros se formar, deixando os pescadores à deriva entre a vila de Malki e a foz do Rio Dolinka, na região de Sakhalin, no Extremo Oriente da Rússia.

Inicialmente, acreditava-se que cerca de 300 pessoas estavam isoladas, mas o número real era menor. Alguns pescadores, no entanto, se recusaram a deixar o local, insistindo em continuar a pesca.

A operação de resgate, que envolveu helicópteros e embarcações, foi acompanhada de perto por autoridades locais, e vídeos da ação foram compartilhados nas redes sociais. Em uma das gravações, é possível ver pescadores caminhando sobre o gelo, afastando-se dos socorristas, enquanto a missão prosseguia para garantir a segurança de todos os envolvidos. Mais tarde, as autoridades detalharam que todos os 139 pescadores foram levados de volta à costa em segurança.

A temporada de pesca no inverno em Sakhalin, que começa em fevereiro e vai até abril, é tradicionalmente uma época de intensa atividade para os pescadores da região. No entanto, o clima rigoroso e os longos invernos, com temperaturas muito baixas e uma cobertura de neve que pode durar mais de cinco meses, tornam a pesca em áreas como o Mar de Okhotsk particularmente desafiadora.

O incidente recente ressalta os riscos envolvidos nessa prática, mas também a eficiência das operações de resgate realizadas pelas autoridades russas em situações de emergência.

