Pesquisa de boca de urna nas eleições gerais em Portugal sugere outro governo minoritário Cenário político fragmentado desafia esforços de união em torno de políticas em questões como imigração, moradia e custo de vida Internacional|Do Estadão Conteúdo 18/05/2025 - 18h55 (Atualizado em 18/05/2025 - 19h00 )

Atual primeiro-ministro, Luís Montenegro é o líder da coligação de centro-direita Aliança Democrática Reprodução/Instagram @luismontenegro - 16.5.2025

A eleição deste domingo (18) em Portugal deve resultar em mais um governo minoritário, conforme sugeriu uma pesquisa de boca de urna, já que o cenário político cada vez mais fragmentado desafia os esforços de união em torno de políticas em questões como imigração, moradia e custo de vida.

A Aliança Democrática de centro-direita conquistou entre 29% e 34% dos votos na terceira eleição geral do país em três anos, de acordo com a pesquisa de boca de urna realizada pela Universidade Católica de Portugal para a emissora pública Radiotelevisão Portuguesa.

O Partido Socialista de centro-esquerda obteve entre 21% e 26%, enquanto o partido populista de direita Chega teve entre 20% e 24%, indicou a pesquisa. Com esse resultado, a Aliança Democrática poderia obter entre 85 e 96 assentos, abaixo dos 116 necessários para conquistar a maioria no parlamento português de 230 assentos.

A Aliança poderia formar um governo minoritário ou firmar parcerias com partidos menores para obter a maioria.

A maior parte dos resultados oficiais deve sair por volta das 20 horas (de Brasília) deste domingo.Aplausos e vivas irromperam na sede da campanha da Aliança Democrática quando a pesquisa de boca de urna foi transmitida.

A sede socialista permaneceu em silêncio enquanto o partido enfrentava o que poderia ser seu pior resultado desde 1987. Fonte: Associated Press.

