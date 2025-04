Presença de lixo espacial na órbita da Terra pode prejudicar satélites e serviços essenciais

A cada ano, pelo menos um satélite é destruído devido a colisões com lixo espacial . Atualmente, mais de 130 milhões de pedaços de detritos estão presos na órbita da Terra, e a tendência é que esse número aumente. Segundo a Agência Espacial Europeia, esse cenário tem potencial para afetar serviços essenciais, como o GPS e o monitoramento de desastres ambientais.



O avanço tecnológico e a crescente necessidade de manter serviços de telecomunicação e navegação têm levado à intensificação do lançamento de satélites nas últimas décadas.



Hoje, os satélites que orbitam o planeta realizam manobras regulares para evitar possíveis colisões com esses fragmentos. No entanto, um dado preocupante ainda persiste: cerca de 70% dos 20 mil satélites lançados pela humanidade estão em órbita, compartilhando o espaço com milhões de resquícios deixados por colisões e explosões anteriores.



A Agência Espacial Europeia informou que existem projetos em andamento para tentar resolver ou minimizar os problemas que podem ser causados por este fenômeno.