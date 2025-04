Por que a França está virando a capital dos golpes e perdendo turistas e investidores Dados da Global Anti-Fraud Alliance indicam que as fraudes causaram prejuízos superiores a 1,3 bilhão de euros para o país Internacional|Do R7 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

O setor de imóveis da capital francesa é um dos mais vulneráveis Phil Riley/Pixabay

Paris é atualmente a cidade europeia com maior número de fraudes contra turistas, segundo o European Fraud Index. O relatório aponta que visitantes são mais suscetíveis a golpes na capital francesa do que em qualquer outro destino do continente. Um dos principais pontos de ocorrência é a região da Torre Eiffel, frequentemente mencionada por vítimas em avaliações online.

Entre os métodos mais comuns estão abordagens nas ruas com promessas de lembranças gratuitas, como pulseiras, que terminam em cobranças forçadas. Também há relatos de esquemas mais complexos, envolvendo uso de inteligência artificial para criar perfis falsos de celebridades, usados para aplicar fraudes de alto valor.

Casos envolvendo o mercado imobiliário e a consultoria financeira têm causado perdas significativas também, especialmente entre estrangeiros com pouco conhecimento das leis locais. Um dos casos investigados envolve uma consultora de origem ucraniana, identificada como Ioulia K. Ela teria atuado por anos na França intermediando negócios com estrangeiros, enquanto acumulava denúncias de fraude, extorsão e falsificação de documentos.

Uma das vítimas da ucraniana, um inquilino de uma residência no sul da França, relatou ter perdido objetos pessoais e recebido ameaças após fechar negócio com a consultora. Segundo testemunhas, funcionários recomendados por ela trabalhavam de forma irregular, o que era utilizado como forma de pressão. A suspeita é de que Ioulia conte com apoio de redes criminosas do Cáucaso russo e de contatos com influência local, o que dificultaria sua prisão.

‌



Dados da Global Anti-Fraud Alliance indicam que as fraudes causaram prejuízos superiores a 1,3 bilhão de euros (cerca de R$ 8,5 bilhões) na França em 2021. A entidade estima que apenas 7% dos casos são oficialmente registrados, sugerindo que o impacto total seja muito maior.

O setor de imóveis é um dos mais vulneráveis. Em 2024, a polícia de Paris prendeu um homem acusado de aplicar golpes em 64 pessoas, prometendo imóveis para aluguel que não existiam ou estavam ocupados ilegalmente.

‌



Especialistas em segurança afirmam que parte dessas fraudes tem ligação com organizações criminosas transnacionais.

Relatórios de agências europeias de cibersegurança indicam que grupos originários de países do antigo bloco soviético estariam explorando brechas legais na França. Além do impacto econômico, há preocupação com a possibilidade de uso político dessas redes para desestabilizar instituições.

