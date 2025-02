Premiê britânico busca fortalecer comércio com EUA após tarifas de Trump Norte-americano afirmou que “absolutamente” pretende impor tarifas sobre a UE; Reino Unido deixou grupo em 2020 Internacional|Do Estadão Conteúdo 02/02/2025 - 17h04 (Atualizado em 02/02/2025 - 17h10 ) twitter

Keir Starmer veio ao Brasil em novembro do ano passado, para a cúpula do G20 Ricardo Stuckert/PR - 18.11.2024

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse neste domingo (2) que buscará uma forte relação comercial com os Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump sugeriu que imporia tarifas à Europa, após atingir os maiores parceiros comerciais dos EUA — Canadá, México e China — com taxas de importação. Starmer falou a repórteres enquanto recebia o chanceler alemão Olaf Scholz em sua propriedade rural, na véspera de uma missão para melhorar as relações com a União Europeia.

“Nas discussões que tive com o presidente Trump, foi nisso que nos concentramos, uma relação comercial forte”, disse. “Então ainda é muito cedo.”

Canadá e México anunciaram tarifas retaliatórias após Trump confirmar que os EUA imporão na terça-feira uma taxa de 25% sobre importações do Canadá e México e 10% sobre bens da China. Trump afirmou que “absolutamente” pretende impor tarifas sobre a UE.

O Reino Unido deixou a UE em 2020, após um referendo em 2016. Trump, que apoiou o lado dos que defendiam o Brexit, ainda não indicou se pretende incluir o Reino Unido em suas medidas tarifárias.

Starmer viajará à Bélgica nesta segunda-feira para se reunir com líderes da UE, onde buscará uma redefinição na relação. Embora descarte a reintegração ao bloco comercial cinco anos após o Brexit, disse que quer fortalecer laços em defesa, energia e comércio.

