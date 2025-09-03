Principal suspeito do caso Madeleine McCann será libertado da prisão, diz relatório Christian Brueckner, de 48 anos, é condenado por outros crimes e cumpre pena desde 2019 na Alemanha Internacional|Do R7 02/09/2025 - 22h11 (Atualizado em 02/09/2025 - 22h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, deve ser libertado da prisão na Alemanha até 17 de setembro.

Brueckner, condenado por crimes sexuais, nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento, mas é o único suspeito do caso desde abril de 2022.

Apesar de provas que reforçam a suspeita contra Brueckner, as autoridades não têm elementos suficientes para convocar uma condenação.

Madeleine McCann desapareceu em 2007, enquanto estava de férias com a família em Portugal, em um caso que causou grande repercussão internacional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Histórico criminal de Brueckner inclui múltiplas acusações de abuso sexual Reprodução/X

O alemão Christian Brueckner, apontado como principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann em 2007, deve ser libertado de uma prisão na Alemanha até 17 de setembro, segundo informações divulgadas pela BBC. A confirmação foi feita por Hans Christian Wolters, promotor público de Braunschweig, responsável pela investigação do caso.

Brueckner, de 48 anos, é condenado por outros crimes e cumpre pena desde 2019, quando recebeu sentença de sete anos por estuprar uma mulher americana de 72 anos em Portugal, em 2005. Ele nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Madeleine, mas foi oficialmente nomeado suspeito em abril de 2022.

“Ele continua sendo não apenas o nosso suspeito número um, ele é o único suspeito no caso”, afirmou Wolters à BBC. “Não há mais ninguém. Temos provas que falam contra Brueckner, que indicam que ele é responsável pelo desaparecimento e pela morte de Madeleine McCann.”

O promotor disse ainda que as autoridades alemãs não encontraram elementos que possam inocentá-lo, mas as provas disponíveis não são consideradas suficientes para garantir uma condenação.

‌



“Não encontramos nada nos últimos cinco anos que o isente. Encontramos provas que fortalecem nosso caso. Mas, em nossa opinião, não são fortes o suficiente para tornar provável um veredito de culpado, e é por isso que, até agora, não conseguimos acusá-lo nem solicitar um mandado de prisão”, declarou.

Em junho, a revista People já havia noticiado que Brueckner poderia ser libertado após um indivíduo anônimo pagar uma multa relacionada a acusações de falsificação e danos corporais. Segundo o semanário alemão Der Spiegel, o responsável pelo pagamento seria um ex-funcionário da Polícia Criminal Federal da Alemanha.

‌



O histórico criminal de Brueckner inclui múltiplas acusações de abuso sexual, inclusive contra crianças. Ele foi acusado pela primeira vez em 1993 e, em 2017, chegou a ser extraditado de Portugal para a Alemanha, onde ficou 17 meses preso pelo abuso sexual de uma criança.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma busca em sua casa em 2016 revelou materiais descritos pela imprensa britânica como “profundamente preocupantes’, incluindo imagens de abuso infantil, textos sobre sequestro de crianças, mais de 75 trajes de banho e brinquedos infantis.

‌



Madeleine McCann desapareceu em maio de 2007, durante férias com a família na Praia da Luz, em Portugal. A menina de três anos dormia no apartamento alugado com seus irmãos gêmeos enquanto os pais, Kate e Gerry McCann, jantavam em um restaurante próximo. Quando a mãe voltou para verificar as crianças, encontrou uma janela aberta e constatou o desaparecimento da filha mais velha.

O caso, que teve repercussão internacional, chegou a colocar os pais como suspeitos após exames forenses identificarem vestígios de sangue no carro alugado pela família. Mais de uma década depois, investigadores alemães passaram a apontar Brueckner como o principal suspeito. Em 2020, Wolters disse à CNN que as autoridades “na verdade têm descobertas que sugerem que ele é o assassino de Madeleine McCann”, mas que a ausência de provas conclusivas impedia o avanço da acusação.

Perguntas e Respostas Quem é Christian Brueckner e qual é sua relação com o caso Madeleine McCann? Christian Brueckner é um alemão de 48 anos, apontado como principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, que ocorreu em 2007. Ele cumpre pena na Alemanha por outros crimes, incluindo a condenação por estuprar uma mulher americana em Portugal em 2005. Embora nunca tenha sido formalmente acusado pelo desaparecimento de Madeleine, foi nomeado suspeito em abril de 2022. Quando Christian Brueckner deve ser libertado da prisão? Brueckner deve ser libertado da prisão na Alemanha até 17 de setembro, conforme informações divulgadas pela BBC. O que o promotor Hans Christian Wolters disse sobre Brueckner? Hans Christian Wolters, promotor público de Braunschweig, afirmou que Brueckner é o único suspeito no caso e que existem provas que indicam sua responsabilidade pelo desaparecimento e pela morte de Madeleine McCann. No entanto, as provas disponíveis não são consideradas suficientes para garantir uma condenação. Quais são as evidências contra Brueckner? Wolters declarou que, nos últimos cinco anos, não foram encontradas evidências que inocentem Brueckner, mas as provas que fortalecem o caso não são fortes o suficiente para garantir um veredito de culpado. O promotor também mencionou que Brueckner tem um histórico criminal que inclui múltiplas acusações de abuso sexual. O que foi encontrado na casa de Brueckner durante uma busca? Uma busca em sua casa em 2016 revelou materiais preocupantes, incluindo imagens de abuso infantil, textos sobre sequestro de crianças, além de mais de 75 trajes de banho e brinquedos infantis. Como foi o desaparecimento de Madeleine McCann? Madeleine McCann desapareceu em maio de 2007, durante férias com sua família na Praia da Luz, em Portugal. Ela dormia no apartamento alugado com seus irmãos gêmeos enquanto os pais jantavam em um restaurante próximo. Quando a mãe voltou para verificar as crianças, encontrou uma janela aberta e constatou o desaparecimento da filha. Qual foi a repercussão do caso Madeleine McCann? O caso teve repercussão internacional e, inicialmente, os pais de Madeleine foram considerados suspeitos após a identificação de vestígios de sangue no carro alugado pela família. Mais de uma década depois, investigadores alemães passaram a apontar Brueckner como o principal suspeito, embora a falta de provas conclusivas tenha impedido o avanço da acusação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp