Putin: ‘Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vladimir Putin afirmou que não há desproporcionalidade nas relações comerciais entre EUA e Brasil.

Ele destacou desigualdades nas trocas comerciais entre EUA e China, além de EUA e Índia.

Putin criticou o uso da guerra da Ucrânia como justificativa para negociações comerciais inadequadas.

Ele mencionou sanções dos EUA ao Brasil, ocorrendo antes do prazo estipulado para negociações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Putin ressaltou que o tarifaço dos EUA tem relação com Bolsonaro Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que há uma relação desproporcional no comércio entre os Estados Unidos e a China e o mesmo acontece entre as trocas de bens dos americanos com a Índia.

“Mas não há relação desproporcional no comércio com o Brasil”, alegou Putin, em entrevista concedida nesta quarta-feira (3) durante visita a Pequim, na China, onde participou das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Para Putin, a questão da guerra da Ucrânia tem sido usada em situações insólitas de negociações comerciais, mesmo em conversas com parceiros sem conexão direta com os desdobramentos envolvendo Kiev.

Putin listou, por exemplo, o caso das sanções impostas pelos EUA ao Brasil. Ainda que o prazo para as negociações com o Brasil fosse 8 de agosto, os EUA anunciaram a imposição de sanções em 6 de agosto, ressaltou.

Ele citou ainda que há questões específicas associadas à decisão americana em relação ao país sul-americano, citando textualmente a disputa entre as autoridades locais e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

