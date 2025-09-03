Xi, Putin e Kim são ouvidos conversando sobre imortalidade e transplante de órgãos
Diálogo sobre avanços em biotecnologia foi captado por microfone aberto durante desfile militar em Pequim, na China, na quarta (3)
Uma conversa informal entre o presidente chinês Xi Jinping, o mandatário russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un sobre a possibilidade de viver até 150 anos e transplantes de órgãos foi captada por um microfone aberto durante o desfile militar feito em Pequim nesta quarta-feira (3). As informações foram divulgadas pelas agências de notícias Bloomberg e Reuters.
O diálogo ocorreu enquanto os três líderes caminhavam em direção ao Portão da Paz Celestial, na Praça Tiananmen, para assistir ao desfile militar que marcou o 80º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.
A transmissão ao vivo das celebrações, realizada pela emissora estatal chinesa CCTV, alcançou 1,9 bilhão de visualizações na internet e 400 milhões pela TV, segundo a própria emissora.
No áudio, que durou menos de um minuto e teve trechos inaudíveis, Xi, de 72 anos, foi ouvido dizendo em mandarim: “Hoje em dia, aos 70 anos, você ainda é uma criança”. Um tradutor, retransmitindo o comentário em russo, reforçou: “Antigamente, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje, aos 70, você ainda é uma criança”.
Em resposta, um tradutor em mandarim, aparentemente traduzindo Putin, afirmou: “Com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, até mesmo alcançar a imortalidade”. Xi concluiu, também em mandarim: “As previsões são de que, neste século, há uma chance de viver até os 150 anos”.
Kim Jong-un, de 41 anos, foi visto sorrindo durante a conversa, mas não está claro se o diálogo foi traduzido para ele. O vídeo da CCTV cortou para uma tomada ampla da praça logo após o comentário de Xi, interrompendo o áudio.
Putin, também de 72 anos, confirmou a discussão em uma entrevista coletiva com jornalistas russos ao fim da visita à China. “Os avanços médicos modernos, incluindo cirurgias de substituição de órgãos, geram expectativas de que a expectativa de vida aumentará significativamente”, disse ele.
O evento, altamente coreografado, exibiu o crescente poder militar da China e as parcerias do país com Rússia e Coreia do Norte, vistas por analistas ocidentais como um desafio à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos.
