Xi, Putin e Kim são ouvidos conversando sobre imortalidade e transplante de órgãos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Conversa entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un sobre imortalidade e transplantes de órgãos foi captada por um microfone aberto.

Diálogo ocorreu durante desfile militar em Pequim, comemorando o 80º aniversário da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial.

Xi Jinping afirmou que, hoje, pessoas aos 70 anos ainda são jovens, enquanto Putin destacou o avanço da biotecnologia que pode estender a vida.

O evento militar destacou o poder da China e suas parcerias com Rússia e Coreia do Norte, desafiando a ordem mundial ocidental. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un estiveram juntos durante desfile militar em Pequim, na China, na quarta-feira (3) Reprodução/CCTV

Uma conversa informal entre o presidente chinês Xi Jinping, o mandatário russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un sobre a possibilidade de viver até 150 anos e transplantes de órgãos foi captada por um microfone aberto durante o desfile militar feito em Pequim nesta quarta-feira (3). As informações foram divulgadas pelas agências de notícias Bloomberg e Reuters.

O diálogo ocorreu enquanto os três líderes caminhavam em direção ao Portão da Paz Celestial, na Praça Tiananmen, para assistir ao desfile militar que marcou o 80º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.

A transmissão ao vivo das celebrações, realizada pela emissora estatal chinesa CCTV, alcançou 1,9 bilhão de visualizações na internet e 400 milhões pela TV, segundo a própria emissora.

No áudio, que durou menos de um minuto e teve trechos inaudíveis, Xi, de 72 anos, foi ouvido dizendo em mandarim: “Hoje em dia, aos 70 anos, você ainda é uma criança”. Um tradutor, retransmitindo o comentário em russo, reforçou: “Antigamente, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje, aos 70, você ainda é uma criança”.

‌



Em resposta, um tradutor em mandarim, aparentemente traduzindo Putin, afirmou: “Com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, até mesmo alcançar a imortalidade”. Xi concluiu, também em mandarim: “As previsões são de que, neste século, há uma chance de viver até os 150 anos”.

Kim Jong-un, de 41 anos, foi visto sorrindo durante a conversa, mas não está claro se o diálogo foi traduzido para ele. O vídeo da CCTV cortou para uma tomada ampla da praça logo após o comentário de Xi, interrompendo o áudio.

‌



Putin, também de 72 anos, confirmou a discussão em uma entrevista coletiva com jornalistas russos ao fim da visita à China. “Os avanços médicos modernos, incluindo cirurgias de substituição de órgãos, geram expectativas de que a expectativa de vida aumentará significativamente”, disse ele.

O evento, altamente coreografado, exibiu o crescente poder militar da China e as parcerias do país com Rússia e Coreia do Norte, vistas por analistas ocidentais como um desafio à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

