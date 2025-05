Relação de Trump e Zelensky ‘não é boa’, segundo professor

A relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos “não é boa”, segundo Vladimir Feijó, analista internacional. Volodymyr Zelensky afirmou que o silêncio dos Estados Unidos encoraja Vladimir Putin. Trump rebateu as críticas dizendo que "tudo o que sai da boca de Zelensky causa problemas".



Para o especialista, outra liderança no comando de Kiev, especialmente uma que evitasse declarações polêmicas sobre o conflito, seria mais adequada aos interesses do presidente norte-americano.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (26), Feijó analisa ser compreensível o presidente ucraniano não ceder completamente aos interesses externos, sejam eles americanos ou de Moscou.



O acordo com os norte-americanos, que dá prioridade a empresas dos Estados Unidos para explorarem minerais raros no solo ucraniano, aumenta a pressão de Washington sobre Kiev para que a guerra chegue finalmente a um fim. Porém, como pontua Feijó, "tudo o que o Zelensky tem pedido hoje é mais armamento para a guerra continuar".



O professor também vê a recente conquista das tropas russas de dois territórios na região de Sumy como parte do plano do Kremlin em anexar Donetsk e transformar o lugar em uma "zona tampão". Segundo o analista, o foco de Vladimir Putin é desgastar as forças ucranianas e avançar em áreas além do Donbas, sendo esse o objetivo inicial da Rússia.