Quatro reféns são esperadas neste sábado em Israel, que teme violação de cessar-fogo

Reféns do Hamas esperadas em Israel: Karina Ariev, Daniella Gilboa, Liri Albag e Naama Levy Arquivo pessoal/Redes sociais (Karina Ariev, Daniella Gilboa, Liri Albag) e Ayelet Levy (Naama Levy)

Após o grupo terrorista Hamas divulgar os nomes de quatro integrantes das FDI () que serão libertadas neste sábado (25)Forças de Defesa de Israel) que serão libertadas neste sábado (25), o temor de uma possível violação do acordo de cessar-fogo em andamento se instalou. E esse temor tem nome e sobrenome: Arbel Yehoud. Ela seria a última civil a ser liberada, desde o ataque dos palestinos, em outubro de 2023, antes de militares saírem do cativeiro.

As quatro reféns esperadas neste sábado são as soldadas Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. O acordo falava da libertação de todas as reféns civis antes de passar para soldados, idosos e gravemente enfermos. A exclusão de Arbel Yehoud, claro, levantou suspeitas.

Acredita-se que Yehoud, com cidadania alemã e israelense, pode estar sob custódia de outra facção, a Jihad Islâmica Palestina. Isso complicaria a implementação do acordo.

Há mais um motivo para preocupação: espera-se que o Hamas forneça atualizações sobre o status dos 30 reféns restantes durante o fim de semana, oferecendo informações sobre os que ainda estão vivos. Há dúvida sobre se isso realmente ocorrerá.

Violação não é suficiente para suspensão de acordo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ministro da defesa, Israel Katz, realizaram reuniões de emergência com chefes de segurança na noite de sexta-feira (24) para discutir a suposta violação. Porém, relatórios iniciais sugeriram que não era possível considerar a violação grave o suficiente para abandonar o acordo de cessar-fogo.

Em resposta, Israel se prepara a fim de receber os reféns e fornecer uma nova lista de prisioneiros palestinos a serem libertados como parte da troca.

A liberação iminente é o mais recente passo no acordo de cessar-fogo de Gaza, que começou no último domingo (19) com a saída de três civis israelenses e 90 prisioneiros palestinos. Agora, para cada militar libertada, 50 palestinos também sairão de prisões.

Confira o perfil das militares libertadas:

Karina Ariev: 19 anos, é uma soldada das FDI que foi capturada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, durante um ataque surpresa ao sul de Israel. Ela estava servindo na base militar de Nahal Oz. Karina é formada em psicologia e sociologia pelo Teddy Kollek High School em Jerusalém e planejava seguir carreira em psicologia ou cosmetologia.

Daniella Gilboa: 20 anos, também foi capturada durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Ela é cofundadora e CEO da AiVF, uma empresa de tecnologia de fertilidade. Daniella estudou bioestatística e epidemiologia na Universidade de Tel Aviv e tem se destacado na área de medicina reprodutiva.

Naama Levy: 20 anos, foi sequestrada pelo Hamas enquanto servia como observadora das FDI na base de Nahal Oz. Ela nasceu em Israel e foi criada na Índia, onde frequentou uma escola americana. Naama é triatleta e voluntária em várias organizações, incluindo a Cruz Vermelha e a ONU.

Liri Albag: 19 anos, foi sequestrada pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, enquanto servia como soldada de vigilância na base de Nahal Oz. Era seu terceiro dia como soldada das FDI. Liri e outras reféns foram mantidas em condições deploráveis, incluindo um período em túneis subterrâneos. Sua família tem pressionado o governo israelense para negociar sua libertação.