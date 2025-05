Quem é Izz al-Din Haddad, que deve comandar terroristas do Hamas após morte de irmãos Sinwar Comandante da brigada do norte de Gaza pode suceder Muhammad Sinwar, que teve morte anunciada por Israel Internacional|Do R7 29/05/2025 - 10h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h35 ) twitter

Izz al-Din Haddad deve chefiar terroristas do Hamas após morte de irmãos Sinwar Divulgação/ECFR (Conselho Europeu de Relações Exteriores)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou na quarta-feira (28) a morte de Muhammad Sinwar, chefe militar do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza e um dos alvos mais procurados por Tel Aviv.

A informação, divulgada pela agência de notícias Reuters, ainda não foi confirmada pelo Hamas. Caso se confirme, Izz al-Din Haddad, atual comandante da brigada do norte de Gaza, deve assumir o comando da ala armada do grupo no território palestino.

Muhammad Sinwar, nascido em 16 de setembro de 1975, era conhecido por sua atuação clandestina e raramente aparecia em público. Ele foi elevado às fileiras superiores do Hamas em 2024, após a morte de seu irmão, Yahya Sinwar, mentor do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Muhammad também teve papel central no planejamento desse ataque, considerado o maior fracasso de segurança de Israel. Ele é apontado ainda como um dos mentores do sequestro do soldado israelense Gilad Shalit, em 2006, que resultou na libertação de mais de 1.000 palestinos presos.

Possível sucessor

Izz al-Din Haddad, descrito por Israel como sucessor de Muhammed Deif — chefe militar do Hamas morto em agosto de 2024—, é atualmente o comandante interino da brigada do norte de Gaza, segundo o ECFR (Conselho Europeu de Relações Exteriores).

O ISW (Instituto para Estudos da Guerra) diz que Haddad é o comandante militar mais experiente na região norte de Gaza, tendo participado de todos os grandes conflitos recentes contra Israel.

Ele também foi responsável pela logística das operações militares do Hamas no sul da Faixa em 2021 e teve papel relevante nos ataques de 7 de outubro de 2023.

Israel atribui a Haddad a reabilitação parcial da infraestrutura militar do Hamas no norte de Gaza e a orquestração de operações contra o país na região. Tanto ele quanto Muhammad Sinwar são descritos por autoridades do Hamas como “fantasmas”, capazes de enganar as agências de inteligência israelenses por anos.

De acordo com fontes do Hamas citadas pela Reuters, Muhammad sobreviveu a várias tentativas de assassinato, incluindo um explosivo disfarçado de tijolo em um cemitério e uma bomba plantada na parede de sua casa em 2003, ambos atribuídos à inteligência de Israel.

