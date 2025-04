Quem são as mulheres bilionárias do Brasil, segundo a Forbes? Entre as nove empresárias que figuram na lista, apenas duas não herdaram fortunas de família Internacional|Do R7 10/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h26 ) twitter

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, possui uma fortuna de R$ 8,3 bilhões Reprodução/Instagram - @junqueira.cristina

Em 2025, nove brasileiras estão entre os bilionários do mundo, de acordo com a lista anual da Forbes. Esse número representa uma queda em relação às 14 mulheres bilionárias brasileiras do ano anterior, mas ainda é superior às seis de 2023.

A desvalorização do real frente ao dólar é apontada como um dos principais fatores para a redução. A lista da Forbes considera apenas fortunas superiores a US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões).

Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, continua sendo a mulher mais rica do Brasil em 2025, com uma fortuna estimada em US$ 20,7 bilhões (cerca de R$ 122,3 bilhões). Ela ocupa o segundo lugar no ranking geral de bilionários do país, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

Ana Lucia de Mattos Barretto Villela é uma das maiores acionistas do Itaú Unibanco e ocupa a segunda posição entre as mulheres bilionárias brasileiras, com um patrimônio de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 9,5 bilhões). Ela é neta do fundador do Unibanco e vice-presidente do conselho de administração do grupo Itaúsa, holding que controla o banco. Sua fortuna é estimada em bilhões de dólares.

Mariana Voigt Schwartz Gomes, com um patrimônio de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,8 bilhões), é acionista individual da WEG, maior fabricante de motores elétricos da América Latina. Mariana é neta de Werner Ricardo Voigt, cofundador da WEG.

Neide Helena de Moraes, com uma fortuna de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,6 bilhões), é herdeira do Grupo Votorantim, um conglomerado industrial fundado pelo avô em 1918. Ela herdou 8% da companhia após a morte do pai e continua a exercer influência significativa nos negócios da família, que são focados principalmente em indústrias de metais e energia.

Vera Rechulski Santo Domingo, viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., possui uma fortuna de US$ 1,3 bilhão. Ela controla cerca de 11% da holding da família Santo Domingo, que tem participação em diversas empresas globais, incluindo a gigante de bebidas Anheuser-Busch InBev.

Lívia Voigt, com apenas 20 anos, é uma das acionistas da WEG, e sua fortuna também é estimada em US$ 1,3 bilhão. Embora não ocupe cargos executivos na empresa, ela é uma das mais jovens brasileiras a figurar na lista de bilionários.

Dora Voigt de Assis, irmã de Lívia, é outra grande acionista da WEG. Com uma fortuna de US$ 1,3 bilhão, Dora, assim como sua irmã, não ocupa cargo executivo na empresa.

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, possui uma fortuna de US$ 1,4 bilhão. (R$ 8,3 bilhões) Ela ajudou a fundar o banco digital no Brasil.

Lucia Maggi, cofundadora do Grupo André Maggi, é uma das bilionárias brasileiras de destaque, com uma fortuna de US$ 1 bilhão. Ela é responsável por uma das maiores empresas do agronegócio no Brasil, com atuação em diversos segmentos, desde a produção de soja até o transporte e a logística no setor.

