Rara tempestade de granizo atinge Alexandria, cidade à beira do deserto no Egito; veja vídeo Intensidade da chuva registrada neste sábado (31) chamou atenção da imprensa local e das autoridades Internacional|Do R7 31/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 31/05/2025 - 15h30 )

Ministério da Saúde do Egito informou que não houve registro de vítimas Reprodução/X - @africansinnews

Uma forte tempestade de granizo atingiu a cidade egípcia de Alexandria, no sábado (31) à noite, provocando alagamentos em ruas, danos a comércios e paralisação do tráfego em várias áreas. Localizada no litoral do Mediterrâneo e próxima ao deserto, a cidade foi surpreendida por um fenômeno climático incomum para a região, segundo informações da AFP.

O temporal obrigou clientes a deixarem cafés às pressas, enquanto raios cortavam o céu e passagens subterrâneas ficavam submersas. O governador de Alexandria, Ahmed Khaled Hasan, colocou a cidade em estado de alerta e mobilizou equipes de emergência para rebocar veículos e limpar ruas durante a manhã de domingo (1º).

Embora tempestades sejam comuns na costa mediterrânea do Egito, a intensidade da chuva registrada neste sábado chamou atenção da imprensa local e das autoridades. O Ministério da Saúde do Egito informou que não houve registro de vítimas.

INSANE storm in Alexandria, Egypt last night. Wind, hail, rain and flooding! 👀👀 pic.twitter.com/m4QDkGFNn9 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 31, 2025

Especialistas apontam que mudanças climáticas estão tornando eventos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos, com agravamento de secas e chuvas. Alexandria, a maior cidade litorânea do país, já sofre os efeitos da erosão costeira, da elevação do nível do mar e de enchentes recorrentes.

Segundo estimativas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da ONU, o Mediterrâneo pode subir até um metro nas próximas três décadas em cenários mais críticos. Mesmo em projeções mais moderadas, com aumento de 50 centímetros até 2050, cerca de 30% do território da cidade podem ser inundados. Isso exigiria a realocação de uma parcela significativa da população, estimada em seis milhões de habitantes.

