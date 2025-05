Egito revela três novos túmulos intactos de autoridades antigas em Luxor Ministro do Turismo descreveu a mais recente descoberta como uma conquista importante para a arqueologia egípcia Internacional|Do R7 27/05/2025 - 17h21 (Atualizado em 27/05/2025 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Descoberta ocorre em meio aos preparativos para a inauguração do Grande Museu Egípcio Divulgação/Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito

Arqueólogos egípcios anunciaram a descoberta de três túmulos pertencentes a figuras de alto escalão do Antigo Egito, na necrópole de Dra Abu al-Naga, na margem oeste de Luxor. Os sepultamentos datam do período do Novo Império (1550–1070 a.C.) e foram identificados por meio de inscrições hieroglíficas que revelam os nomes e os títulos dos ocupantes.

Segundo o Ministério do Turismo e Antiguidades, a descoberta foi feita por uma equipe egípcia, e os túmulos pertencem a autoridades que atuaram em diferentes funções administrativas e religiosas.

Um dos túmulos é de Amum-em-Ipet, que viveu durante o período Ramessida e trabalhou na propriedade do deus Amon. Embora parcialmente destruído, o local ainda conserva imagens de carregadores de móveis funerários e cenas de banquete. A estrutura inclui um pequeno pátio, uma entrada, um salão quadrado e um nicho com a parede oeste destruída.

The Egyptian archaeological mission working in Draa Abul Naga, Luxor, has discovered three tombs dating back to the New Kingdom. The find is an addition to Egypt’s archaeological record, made entirely by Egyptian hands. pic.twitter.com/4gAaI8ppIL — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) May 26, 2025

Outro túmulo pertence a Baki, supervisor de um silo de grãos durante a XVIII Dinastia. A estrutura possui um pátio, corredores transversais e uma câmara inacabada com um poço funerário.

‌



O terceiro túmulo, também da XVIII Dinastia, pertence a um indivíduo identificado apenas como “S”. As inscrições indicam que ele foi prefeito dos oásis do norte, supervisor do templo de Amon e também escritor. A tumba conta com um pequeno pátio com poço, uma entrada principal e dois salões, um transversal e outro longitudinal, ainda incompleto.

O secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, Mohamed Ismail Khaled, afirmou que novas análises e limpezas serão conduzidas para aprofundar o estudo das inscrições e dos poços funerários antes da publicação científica dos achados.

‌



A descoberta ocorre em meio aos preparativos para a inauguração do Grande Museu Egípcio, prevista para os próximos meses. A instituição, que será localizada próximo às pirâmides de Gizé, deve reunir mais de 100 mil artefatos e consolidar o Egito como um dos principais destinos do turismo arqueológico.

Nos últimos meses, o país tem intensificado os esforços para valorizar seu patrimônio. Em janeiro, outras descobertas foram anunciadas na região de Luxor, incluindo túmulos escavados em rocha e fossos funerários com cerca de 3.600 anos. No fim do ano passado, uma equipe egípcia e americana revelou 11 sepulturas seladas datadas do Império Médio, próximas ao Templo de Hatshepsut.

‌



O ministro do Turismo e Antiguidades, Sherif Fathi, descreveu a mais recente descoberta como uma conquista importante para a arqueologia egípcia, destacando o potencial da região de Luxor para atrair visitantes interessados na herança milenar do país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp