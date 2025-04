Restaurante é fechado após suspeita de servir pombo como se fosse pato assado Estabelecimento na Espanha tinha um esconderijo onde foi encontrado grande quantidade de alimentos estragados Internacional|Do R7 11/04/2025 - 14h24 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h24 ) twitter

Foram encontrados nos fundos do local cerca de 300 quilos de comida podre, carne pendurada para secar em um varal, baratas, armadilhas para ratos e pombos mortos Reprodução/X/nottori_nin

Agentes da polícia municipal de Madri, na Espanha, fecharam um restaurante chinês, no último dia 25 de março, após autoridades receberem denúncias de insalubridade no estabelecimento. O proprietário é investigado por crimes contra a saúde pública, fauna e flora.

Há indícios de que os responsáveis pelo restaurante capturavam pombos na rua, os matavam a chutes, depenavam e serviam como se fossem pato laqueado.

Segundo o jornal El Mundo, clientes se queixaram de mal-estar após consumir no restaurante Jin Gu.

Após diversas denúncias, agentes da polícia municipal de Madri realizaram uma inspeção no restaurante e se depararam com um cenário alarmante nos fundos do estabelecimento: cerca de 300 quilos de comida podre, carne pendurada para secar em um varal, baratas, armadilhas para ratos e pombos mortos.

Segundo um dos policiais, a falta de higiene era evidente, com resíduos e sujeira nas cozinhas que não seguiam a legislação sanitária. “Tudo cheirava a frutos do mar podres, era quase insuportável”, afirmou.

Restaurante é fechado após servir pombo no lugar de patohttps://t.co/w4fdQk3WKS pic.twitter.com/HsBdMwTG8J — SRzd (@srzd) April 10, 2025

Esconderijo

No banheiro destinado a pessoas com mobilidade reduzida, os policiais perceberam uma estante que se deslocava. Ao abrir, acessaram um compartimento oculto com oito freezers que guardavam alimentos congelados sem rótulo de procedência, sem controle de temperatura, e alguns sacos com uma aparência velha.

No mesmo cômodo, foram encontradas sacolas com galinhas pretas congeladas, um varal com tiras de carne secando com ajuda do ventilador, escorrendo gordura e armadilhas para ratos com iscas de carne.

O espaço era usado como depósito, mas não constava nos registros oficiais do local.

Na cozinha, foram encontrados dois pombos comuns depenados, que podem ter sido servidos como se fossem pato, além de moluscos para consumo, pepinos-do-mar, e uma grande quantidade de alimentos sem qualquer tipo de rotulagem armazenados em freezers.

Estima-se que havia mais de uma tonelada de produtos armazenados sem qualquer controle ou garantia sanitária.

Os alimentos foram lacrados e confiscados pelo Departamento de Saúde da Junta Municipal de Usera.

Os agentes também encontraram outras irregularidades: os extintores estavam mal posicionados, não respeitando a altura mínima exigida, e as portas de emergência estavam bloqueadas com dois baldes de lixo.

Repercussão no bairro

No restaurante interditado, está exposta uma placa escrita em chinês informando que o local está fechado por motivo de férias.

Moradores do prédio onde o restaurante está localizado afirmam que já haviam denunciado a situação diversas vezes à polícia, mas, até então, nenhuma providência havia sido tomada.

“Nenhum de nós comia ali. O cheiro era ruim e víamos quando eles traziam comida em um carrinho e a deixavam na porta em plena luz do dia”, contou um dos vizinhos.

