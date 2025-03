Rússia desenvolve laser que destrói drones, mas vídeo coloca em dúvida sua eficácia Imagens sugerem que o aparelho teria sido destruído por um explosivo e não pela nova arma Internacional|Do R7 27/03/2025 - 15h42 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h42 ) twitter

Imagem de vídeo de testes da Rússia mostra momento que laser atinge um drone Reprodução/RIA_Kremlinpool

A Rússia anunciou um novo sistema de armas laser projetado para combater drones. No entanto, as filmagens do teste levantam dúvidas sobre a eficácia da tecnologia.

Um vídeo mostra o laser atingindo a cauda de um drone, que queima por alguns segundos. No entanto, em vez de a cauda ser destruída, uma ogiva localizada na frente do aparelho explode de repente, levantando suspeitas sobre a autenticidade da demonstração, segundo o Militarny, um site ucraniano especializado em assuntos militares.

Após a demonstração, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, pediu a implantação de “sistemas de defesa aérea altamente eficazes”, incluindo aqueles “baseados em novos princípios físicos”, uma referência a armas baseadas em laser.

Ainda não está claro em que estágio a tecnologia de laser da Rússia realmente está, ou se o país pode produzir esses sistemas em massa.

A Ucrânia, por sua vez, também está desenvolvendo suas próprias armas laser.

Vadym Sukharevskyi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripuladas da Ucrânia, anunciou recentemente que a Ucrânia está se preparando para implantar sua própria arma laser produzida internamente, conhecida como “Tryzub” (Tridente), que seria capaz de abater drones de ataque russos.

