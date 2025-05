Rússia tem interesse de encerrar o conflito com a Ucrânia, diz especialista

O presidente russo Vladimir Putin anunciou, na quinta-feira (22), a criação de “zona-tampão” , uma área desmilitarizada na fronteira com a Ucrânia. Essa será a primeira área de segurança da região desde o começo do conflito, há mais de três anos. O governo de Kiev ainda não se manifestou sobre o anúncio de Moscou.



As zonas-tampão costumam ser controladas por tropas da ONU , para garantir que não haja ataques dos países envolvidos na guerra. Para Paulo Velasco, professor de política internacional, ainda é cedo para saber se o projeto será viabilizado. “O interesse russo é muito claramente encerrar o conflito, na medida em que tem levado vantagem grande”, diz em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (23).



Segundo Velasco, seria importante para a Rússia “terminar a guerra agora para conseguir manter um pouco o status quo atual, que lhe é muito favorável”. O especialista ainda comenta o temor russo de que uma trégua temporária sirva apenas para a Ucrânia se rearmar.