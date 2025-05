Russo é preso após roubar e encalhar iate de R$ 11,2 milhões nos EUA Suspeito liderou perseguição policial na Flórida e tentou fugir com iate de luxo, segundo autoridades Internacional|Do R7 15/05/2025 - 11h34 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h34 ) twitter

Suspeito liderou perseguição policial na Flórida e tentou fugir com iate de luxo, Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Martin

Um cidadão russo foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, acusado de roubar um iate de luxo avaliado em US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,2 milhões) e liderar uma perseguição policial no mar.

Nikolai Vilkov, de 29 anos, foi detido no último dia 5 após uma operação na costa da Ilha de Júpiter, segundo o jornal norte-americano New York Post. O caso, descrito como “bizarro” pelo xerife John Budensiek, começou na madrugada, quando o russo teria roubado um barco de reboque.

Horas depois, Vilkov foi visto vagando por uma marina próxima a um restaurante, em Júpiter. Minutos após assumir o controle do rebocador, a embarcação encalhou em um banco de areia, forçando o suspeito a abandonar o barco e seguir a pé por uma rodovia.

As autoridades perderam o paradeiro de Vilkov até o início da tarde, quando ele foi identificado em outra marina. Testemunhas relataram à polícia que o suspeito entrou e saiu do iate roubado agindo como um funcionário.

‌



A perseguição envolveu várias embarcações policiais, que enfrentaram dificuldades para abordar o iate de três andares. “Nossas embarcações, com um ou dois oficiais, não eram adequadas para levar o suspeito sob custódia com segurança”, disse Budensiek.

A polícia chegou a fechar a ponte levadiça Hobe Sound, no Rio Indian, mas precisou reabri-la por questões de segurança quando Vilkov se aproximou.

‌



Cerca de 400 metros após a ponte, o suspeito teve problemas para manobrar o iate, o que permitiu que as equipes da SWAT e os barcos policiais se aproximassem. Os agentes usaram gás lacrimogêneo e projéteis de arrombamento. Vilkov acabou se entregando e foi detido.

Durante o interrogatório, ele alegou falar pouco inglês, mas as autoridades questionaram a veracidade da afirmação, já que ele havia interagido com a polícia de Júpiter e outras pessoas no cais. Com a ajuda de um tradutor russo, o Departamento de Segurança Interna constatou contradições nas declarações do suspeito, que tentou se passar por desorientado.

‌



As investigações revelaram que Vilkov, sua esposa e seu filho chegaram ao México vindos da Turquia em novembro de 2022, recebendo asilo. Em dezembro do mesmo ano, foram autorizados a entrar nos EUA pela fronteira sul. Sua esposa e filho retornaram à Rússia em abril de 2024. Vilkov possui carteira de motorista de Charlotte, na Carolina do Norte, mas seu paradeiro entre 2022 e 2025 é desconhecido.

“Podemos estar lidando com um verdadeiro bandido ou não, mas simplesmente não temos certeza”, disse o xerife Budensiek. As autoridades especulam que o suspeito planejava levar o iate às Bahamas para um possível “empreendimento de contrabando”.

Vilkov está detido sem fiança, enfrentando acusações de furto qualificado de veículo motorizado, fuga e evasão agravadas e resistência à prisão sem violência. Ele também está sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE). “Quando cumprir sua pena aqui, será deportado”, disse Budensiek.

