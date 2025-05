Quem é o líder de rede de espionagem russa que foi condenado no Reino Unido Orlin Roussev, de 47 anos, comandava grupo de seis búlgaros que realizava vigilância para a Rússia Internacional|Do R7 13/05/2025 - 10h52 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h52 ) twitter

Orlin Roussev, de 47 anos, liderava grupo de espionagem russo no Reino Unido Divulgação/Polícia Metropolitana de Londres

Seis integrantes de uma rede de espionagem russa sediada no Reino Unido, incluindo o líder dela, o búlgaro Orlin Roussev, de 47 anos, foram condenados em um tribunal de Londres nesta segunda-feira (12).

Roussev, que se declarou culpado de conspiração para espionar para a Rússia, foi sentenciado a 10 anos e oito meses de prisão. Os outros cinco membros do grupo receberam penas que, somadas, chegam a cerca de 40 anos, segundo a agência de notícias Reuters.

O juiz Nicholas Hilliard, responsável pelo caso, disse que as operações coordenadas por Roussev representavam um sério risco à segurança nacional do Reino Unido.

A rede, que atuou entre 2020 e 2023, realizava vigilância sofisticada contra jornalistas, dissidentes russos e soldados ucranianos em treinamento em uma base militar dos EUA na Alemanha.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, as vítimas, que incluíam o jornalista investigativo Christo Grozev, ficaram “profundamente preocupadas” e precisaram reforçar sua segurança.

Roussev era orientado por Jan Marsalek, um fugitivo austríaco ligado ao escândalo da Wirecard, que se acredita estar em Moscou trabalhando para os serviços de inteligência russos FSB e GRU. Milhares de mensagens trocadas entre Roussev e Marsalek foram encontradas pela polícia.

A rede, segundo promotores, não trabalhava diretamente para a inteligência russa, mas era motivada por dinheiro, com valores de até € 1 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões) por serviço realizado.

Além de Roussev, outros membros do grupo foram condenados. Bizer Dzhambazov, de 44 anos, vice-líder, recebeu 10 anos e dois meses. Katrin Ivanova, de 33 anos, ex-parceira de Dzhambazov e usada como “armadilha” contra alvos, foi sentenciada a nove anos e oito meses.

Vanya Gaberova, de 30 anos, pegou seis anos, oito meses e três semanas, enquanto Tihomir Ivanchev, de 39 anos, e Ivan Stoyanov, de 33 anos, receberam oito anos e cinco anos e três semanas, respectivamente.

O juiz determinou que todos cumpram metade da pena antes de serem elegíveis para liberdade condicional, seguida de deportação para a Bulgária.

Frank Ferguson, do Serviço de Promotoria da Coroa (CPS), afirmou que o grupo minou a segurança do Reino Unido ao atacar indivíduos que buscavam refúgio e jornalistas opositores ao regime russo.

As relações entre Reino Unido e Rússia, já abaladas desde o início da guerra na Ucrânia, atingiram o nível mais baixo desde a Guerra Fria, com acusações de que Moscou tenta causar “caos” na Europa, segundo a Reuters.

