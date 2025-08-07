Saiba o que é a doença do legionário, que já matou duas pessoas em Nova York Sintomas incluem febre, tosse, dores musculares, calafrios e dificuldade para respirar Internacional|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 02h50 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um surto da doença do legionário no Harlem, Nova York, já causou duas mortes e infectou 58 pessoas.

A doença é uma forma grave de pneumonia causada pela bactéria Legionella, presente em água doce e morna.

O surto começou no fim de julho e 11 torres de resfriamento testaram positivo para a bactéria, que já passou por limpeza.

Idosos e pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis; tratamento precoce com antibióticos é recomendado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Doença do legionário é uma forma grave de pneumonia Unsplash

Um surto da doença do legionário no Harlem, em Nova York, já causou duas mortes e infectou ao menos 58 pessoas. O número foi divulgado na segunda-feira (4) pelo Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade. O surto começou no fim de julho e atinge principalmente moradores de bairros no centro do Harlem.

A doença do legionário é uma forma grave de pneumonia causada pela bactéria Legionella, que se desenvolve em água doce e morna. A infecção ocorre pela inalação de vapor contaminado, como o de chuveiros, banheiras de hidromassagem, fontes ou sistemas de ar condicionado com torres de resfriamento. A transmissão não ocorre entre pessoas.

No caso do surto no Harlem, 11 torres de resfriamento testaram positivo para a presença da bactéria. Todas elas passaram por procedimentos de limpeza obrigatórios. A prefeitura afirma que a água encanada continua segura. Moradores podem beber água da torneira, tomar banho e usar o ar-condicionado residencial sem risco de contaminação.

Nem todos que entram em contato com a bactéria desenvolvem a doença. O risco aumenta em pessoas com mais de 50 anos, fumantes, ex-fumantes ou portadores de doenças crônicas como câncer, diabetes, insuficiência renal, doenças no fígado ou nos pulmões. Indivíduos com o sistema imunológico comprometido também fazem parte do grupo de maior vulnerabilidade.

‌



Os sintomas incluem febre, tosse, dores musculares, calafrios e dificuldade para respirar. Eles costumam aparecer entre dois e 14 dias após a exposição à bactéria. Se não for tratada rapidamente, a doença pode causar complicações graves, como insuficiência respiratória.

De acordo com a Dra. Michelle Morse, comissária interina de saúde de Nova York, o tratamento com antibióticos é eficaz quando iniciado precocemente. Ela recomenda que adultos com fatores de risco fiquem atentos aos sintomas e procurem atendimento médico assim que eles surgirem.

‌



A doença do legionário é registrada em cerca de 6 mil pessoas por ano nos Estados Unidos, mas especialistas acreditam que o número real pode ser maior por conta de casos não diagnosticados. No estado de Nova York, são notificados entre 200 e 800 casos anuais, com maior concentração nos meses de verão.

