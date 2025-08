Fortes chuvas alagam estações de metrô e colocam Nova York em estado de atenção

Nova York entrou em estado de atenção devido às chuvas intensas que atingiram a cidade desde quinta-feira (31). O mau tempo causou alagamentos no metrô e fizeram com que passageiros se pendurassem nas grades para fugir da inundação. Em Nova Jersey também houve registros de linhas de trem e ruas tomadas pela água.



A situação se estendeu aos estados da Pensilvânia e de Maryland, onde uma pessoa morreu. As previsões indicam mais chuvas nos próximos dias na região. Além das tempestades , o calor persiste, tornando a situação ainda mais desafiadora para a população.