Saiba o que é ‘vibração atmosférica induzida’, que teria causado apagão na Europa

Companhia portuguesa de energia alertou que normalização pode levar até uma semana Pixabay

Um apagão em larga escala atingiu Portugal, Espanha e outros países da Europa na manhã desta segunda-feira (28), e um fenômeno raro conhecido como “vibração atmosférica induzida”, desponta como o principal suspeito para o colapso do sistema elétrico. A informação foi confirmada pela Redes Energéticas Nacionais (REN), operadora portuguesa de energia, embora as investigações sobre a origem do problema ainda estejam em curso e nenhuma outra hipótese tenha sido descartada oficialmente.

Em Portugal, a queda de energia foi registrada às 11h33 (7h33 em Brasília), segundo comunicado da REN. Na Espanha, o blecaute começou por volta do meio-dia (7h em Brasília), com o fornecimento caindo pela metade, segundo dados da rede elétrica espanhola.

Cidades como Madri, Barcelona, Sevilha, Granada, Málaga e Cádiz foram afetadas, enquanto os territórios insulares de Baleares e Canárias não sentiram os efeitos do apagão. Parte da energia começou a ser restabelecida pouco antes das 17h (12h em Brasília) no norte, sul e oeste da Espanha.

O blecaute afetou serviços essenciais como transportes públicos, telecomunicações, hospitais, aeroportos e até eventos esportivos, como o torneio Madrid Open de tênis.

‌



Na capital espanhola, o jogo entre Dimitrov e Fearnley precisou ser interrompido após a queda de energia travar equipamentos de transmissão.

Autoridades ibéricas também apuram a possibilidade de um ataque cibernético, mas até o momento não há evidências concretas que sustentem essa suspeita, segundo o Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal e o Instituto Nacional de Cibersegurança da Espanha.

‌



Cidadãos de Andorra e de partes da França que fazem fronteira com a Espanha também relataram ter sido afetados pelo apagão, porém de forma mais breve. A operadora de energia francesa RTE afirmou que em território francês, o corte no sudoeste do país durou poucos minutos.

O que é o fenômeno?

A vibração atmosférica induzida é um fenômeno meteorológico raro que ocorre quando variações extremas de temperatura ou ventos fortes geram oscilações nas linhas de transmissão elétrica. No caso do apagão desta segunda, a REN informou que o calor intenso no interior da Espanha provocou vibrações anômalas em linhas de alta tensão (400 kV).

‌



As oscilações são de pequena amplitude, mas de alta frequência, e podem se tornar perigosas quando coincidem com a frequência natural dos cabos, causando ressonância. Esse acúmulo de energia amplifica as vibrações e pode desestabilizar a rede elétrica, provocando falhas em série, como supostamente ocorreu no sistema europeu interligado.

Esses movimentos intensos podem até gerar correntes indutivas, sobrecarregando as redes de transmissão. Em situações extremas, a vibração pode comprometer a estrutura física das linhas, exigindo reparos manuais e a instalação de dispositivos específicos, como amortecedores, para minimizar novos riscos de apagão.

Segundo especialistas ouvidos pelo jornal El País, é um desafio prevenir totalmente esses episódios, uma vez que eles dependem de condições atmosféricas específicas e, muitas vezes, imprevisíveis.

Quando a energia deve ser restaurada?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A recuperação da energia já começou em algumas áreas, mas a normalização total da rede elétrica europeia pode demorar. De acordo com a companhia Red Eléctrica da Espanha, a expectativa inicial é de que a maior parte do fornecimento seja restabelecida entre seis e dez horas após o apagão.

No entanto, a companhia portuguesa alertou que, devido à necessidade de reequilibrar fluxos internacionais de eletricidade e à complexidade do fenômeno, o processo completo pode levar até uma semana.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, afirmou que a expectativa é que a situação esteja controlada ainda nesta segunda, mas reforçou que os trabalhos para estabilizar todo o sistema seguem em ritmo intenso.

Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chefiou uma reunião com o Centro de Controle da Rede Elétrica, e convocou um gabinete de crise para acompanhar a situação.

Sánchez e Montenegro estão em contato direto com António Costa, presidente do Conselho Europeu, que acompanha a situação de perto.

Enquanto isso, serviços como trens, metrôs, aeroportos e sistemas hospitalares continuam operando com restrições. A empresa ferroviária espanhola Renfe informou que suspendeu parte de suas operações por falta de energia, e aeroportos como os de Madri e Lisboa reportaram atrasos e processos de embarque feitos manualmente.

O Instituto Nacional de Cibersegurança da Espanha (Incibe) segue monitorando o incidente para avaliar se há algum indício de ataque cibernético, embora, até o momento, a hipótese atmosférica seja a mais consistente.

