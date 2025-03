Parlamento de Portugal aprova a queda do governo

O Parlamento de Portugal aprovou a queda do governo de Luís Montenegro nesta terça-feira (11). Novas eleições devem ser convocadas em breve — a terceira em apenas três anos — com expectativa que ocorram em maio.



A queda do primeiro-ministro ocorre após o Parlamento rejeitar a proposta de monção de confiança apresentada por Montenegro — uma jogada política que visa confirmar a confiabilidade do governo. Porém, a proposta acabou sendo um tiro no pé de Montenegro, que não tem maioria parlamentar.



O primeiro-ministro é acusado de conflito de interesse , por conta de uma empresa da família, que nega as acusações. O Partido Socialista, de oposição ao governo Monteiro, já apresentou uma proposta de CPI para investigar o caso.