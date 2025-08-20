Saiba quem são os milicianos convocados por Maduro após ‘ameaça’ dos EUA Presidente anunciou mobilização de 4,5 milhões de milicianos depois que navios norte-americanos foram enviados ao Caribe Internacional|Do R7 20/08/2025 - 16h55 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Nicolás Maduro mobilizou mais de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao envio de navios de guerra dos EUA ao Caribe.

A operação americana visa combater o tráfico de drogas e envolve cerca de 4.000 militares.

A Milícia Nacional Bolivariana, criada por Hugo Chávez, é criticada por opositores e acusada de repressão política.

Os EUA aumentaram a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro para US$ 50 milhões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Maduro anunciou mobilização de milicianos durante uma reunião televisionada Reprodução/JR na TV

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na segunda-feira (18) a mobilização de mais de 4,5 milhões de milicianos para proteger a Venezuela em resposta ao envio de três navios de guerra dos Estados Unidos ao mar do Sul do Caribe, próximo à costa venezuelana.

A operação norte-americana, noticiada pelas agências Reuters e Associated Press (AP), tem como objetivo combater o tráfico de drogas e envolve cerca de 4.000 militares, incluindo marinheiros, fuzileiros navais, aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque.

Maduro fez o anúncio durante uma reunião televisionada com governadores e prefeitos em Caracas, acompanhado do ministro da Justiça, Diosdado Cabello.

“Ativarei um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos em todo o território nacional. Milícias preparadas, ativadas e armadas”, declarou. Cabello reforçou que o país está pronto para responder no Caribe, em “território venezuelano”.

‌



O que é a Milícia Nacional Bolivariana

A Milícia Nacional Bolivariana, criada pelo ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013), é um braço das Forças Armadas da Venezuela (FANB) e funciona como um grupo de reservistas civis.

Composta por cerca de 5 milhões de membros, segundo dados oficiais, a milícia é formada por voluntários que recebem treinamento básico e, em muitos casos, armamento. Eles atuam em atividades como segurança interna, defesa do território e apoio a projetos sociais do governo.

‌



A mobilização dos milicianos faz parte de um plano do regime venezuelano para estabelecer “quadrantes de paz”, que, segundo Maduro, buscam garantir “soberania, integridade territorial, unidade nacional e segurança”.

O presidente também anunciou a criação de três zonas de desenvolvimento e segurança na fronteira com a Colômbia, embora não tenha detalhado como elas funcionarão.

‌



Críticas e preocupações

A Milícia Nacional Bolivariana é alvo de críticas de opositores do governo, que a classificam como um grupo paramilitar usado para controlar a população.

Relatórios da Missão Internacional Independente de Apuração de Fatos sobre a Venezuela, do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), registram denúncias de assédio e perseguição a defensores dos direitos humanos por parte dos milicianos. A ONU também aponta o uso da milícia para repressão política.

Tensões

O deslocamento dos navios norte-americanos – USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson – começou na segunda-feira (18) e deve se estender por meses, segundo fontes citadas pela Reuters.

A operação é parte de uma estratégia dos EUA para combater organizações classificadas como terroristas, envolvidas no tráfico de drogas da América do Sul.

Maduro, acusado formalmente de narcoterrorismo pelos EUA desde 2020, é um dos alvos da ofensiva norte-americana.

Na terça-feira (19), a porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA usarão “todos os elementos do poder americano” contra o regime de Nicolás Maduro, acusado pelos norte-americanos de narcoterrorismo.

Leavitt classificou Maduro como “chefe fugitivo de um cartel narcoterrorista” e reiterou que o governo norte-americano não o reconhece como presidente legítimo da Venezuela.

No início deste mês, os EUA aumentaram para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, valor superior ao oferecido por Osama Bin Laden após o 11 de setembro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Qual foi o anúncio feito por Nicolás Maduro em resposta ao deslocamento de navios de guerra dos EUA? Nicolás Maduro anunciou a mobilização de mais de 4,5 milhões de milicianos para proteger a Venezuela após o envio de três navios de guerra dos Estados Unidos ao mar do Sul do Caribe, próximo à costa venezuelana. Qual é o objetivo da operação norte-americana mencionada na matéria? A operação norte-americana tem como objetivo combater o tráfico de drogas e envolve cerca de 4.000 militares, incluindo marinheiros, fuzileiros navais, aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque. Como Maduro descreveu o plano de mobilização das milícias? Maduro declarou que ativará um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos em todo o território nacional, afirmando que as milícias estão preparadas, ativadas e armadas. O que é a Milícia Nacional Bolivariana? A Milícia Nacional Bolivariana é um braço das Forças Armadas da Venezuela (FANB) e funciona como um grupo de reservistas civis, composta por cerca de 5 milhões de membros que atuam em atividades de segurança interna, defesa do território e apoio a projetos sociais do governo. Qual é o objetivo do plano de "quadrantes de paz" mencionado por Maduro? O plano de "quadrantes de paz" busca garantir soberania, integridade territorial, unidade nacional e segurança, segundo Maduro. Quais críticas a Milícia Nacional Bolivariana enfrenta? A Milícia Nacional Bolivariana é alvo de críticas de opositores do governo, que a consideram um grupo paramilitar usado para controlar a população. Relatórios da ONU registram denúncias de assédio e perseguição a defensores dos direitos humanos por parte dos milicianos. Qual é a posição dos EUA em relação a Nicolás Maduro? Os EUA acusam Nicolás Maduro de narcoterrorismo e não o reconhecem como presidente legítimo da Venezuela. A porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA usarão todos os elementos do poder americano contra o regime de Maduro. Qual é a recompensa oferecida pelos EUA por informações sobre Maduro? No início deste mês, os EUA aumentaram a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro para US$ 50 milhões, valor superior ao oferecido por Osama Bin Laden após os ataques de 11 de setembro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp