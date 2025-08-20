Como são os navios de guerra enviados pelos EUA à costa da Venezuela Três destróiers foram enviados ao Caribe para combater o narcotráfico, em meio a tensões com o regime de Nicolás Maduro Internacional|Do R7 20/08/2025 - 10h34 (Atualizado em 20/08/2025 - 10h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA enviaram três destróieres da classe Arleigh Burke para o Caribe, visando combater o narcotráfico.

A operação, que envolve 4.000 militares e deverá durar meses, é direcionada ao regime de Nicolás Maduro, acusado pelos EUA de narcoterrorismo.

Os destróieres são equipados com tecnologia avançada, incluindo o sistema de combate Aegis e capacidade para operar helicópteros e drones.

Em resposta, Maduro mobilizou 4,5 milhões de milicianos para proteger o território venezuelano contra possíveis intervenções. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O navio de guerra USS Sampson Divulgação/Marinha dos EUA

Os Estados Unidos deslocaram três navios de guerra para o mar do Sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. A informação foi noticiada pelas agências de notícias Reuters e Associated Press (AP) na segunda-feira (18).

A operação, que envolve cerca de 4.000 militares, incluindo marinheiros, fuzileiros navais, aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque, começou no dia 18 e deve durar meses, segundo fontes citadas pela Reuters.

Na terça-feira (19), a porta-voz do governo Trump, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA usarão “todos os elementos do poder americano” contra o regime de Nicolás Maduro, acusado pelos norte-americanos de narcoterrorismo.

Leavitt classificou Maduro como “chefe fugitivo de um cartel narcoterrorista” e reiterou que o governo norte-americano não o reconhece como presidente legítimo da Venezuela.

No início deste mês, os EUA aumentaram para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, valor superior ao oferecido por Osama Bin Laden após o 11 de setembro.

Como são os navios

O destróier USS Gravely Divulgação/Marinha dos EUA

Os três destróiers enviados pertencem à classe Arleigh Burke, projetada para operar em missões variadas, como ataques contra aeronaves, submarinos e alvos terrestres. O trio é formado pelas embarcações USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson.

Eles são equipados com o sistema de combate Aegis, que utiliza radares e artilharia guiada por computadores. O radar AN/SPY-1, parte do sistema, monitora simultaneamente mais de 100 alvos em um raio superior a 190 km e permite o lançamento de mísseis Tomahawk de longo alcance.

Cada navio possui dois hangares para helicópteros MH-60 Seahawk, que ampliam as capacidades das embarcações em missões de busca, resgate, abastecimento e até operação de drones.

Além disso, a classe Arleigh Burke é equipada com sistemas de proteção contra armas químicas, biológicas e nucleares, incluindo compartimentos pressurizados, escotilhas duplas e sistemas de descontaminação.

Pressões sobre Maduro

A operação naval visa combater organizações classificadas pelos EUA como terroristas, envolvidas no tráfico de drogas da América do Sul para o território norte-americano.

Maduro, acusado formalmente de narcotráfico desde março de 2020, durante o primeiro mandato de Donald Trump, é um dos alvos centrais da investida.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, classificou o presidente venezuelano como “um dos maiores narcotraficantes do mundo” e uma ameaça à segurança nacional.

Em resposta, Maduro anunciou a mobilização de mais de 4,5 milhões de milicianos para proteger o território venezuelano. Essas milícias, criadas pelo ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013), são reservistas civis que apoiam as Forças Armadas do país.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou que o país está preparado para responder no Caribe, em “território venezuelano”.

