Saiba detalhes do míssil que teria sido fornecido pela Coreia do Norte para a Rússia atingir Kiev

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que um dos mísseis disparados pela Rússia na madrugada de quinta-feira (24) foi fornecido pela Coreia do Norte. Moscou e Pyongyang negam o fornecimento de armas.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor doutor em História e conflitos internacionais, Ricardo Cabral, afirmou nesta sexta-feira (25) que, da mesma maneira que a Ucrânia recebe auxílio da Otan, a Rússia receberia de outros países , como Irã e Coreia do Norte.



O especialista detalhou que a Coreia do Norte fornece projetos de artilharia, além de outros recursos militares, e que "o melhor drone russo, não é russo, e sim, iraniano, o HESA Shahed 136".



Além disso, o professor Cabral comentou sobre o míssil responsável pelo mais recente ataque à Ucrânia ; um míssil balístico o de curto alcance com uma ogiva de até uma tonelada, chamado KN-23 . Ele afirma que, por mais que afirmem que o armamento tem precisão de apenas 35 metros, acredita-se que pode chegar até 100 metros.