Putin 'está abusando da boa vontade dos Estados Unidos', diz especialista sobre ataque na Ucrânia

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, comenta que o presidente russo, Vladimir Putin, não deseja que o conflito na Ucrânia termine. “Dimitri Peskov, porta-voz do Kremlin, disse ontem que não vai haver uma paz rápida na Ucrânia, ao contrário do que Trump prometeu em campanha”, analisa.



Para Brustolin, a União Europeia quer pressionar o presidente americano, Donald Trump, para que a guerra seja encerrada rapidamente. Segundo representantes europeus, “a Rússia está abusando da boa vontade dos Estados Unidos”, completa o especialista. Os enviados da UE também defendem que a pressão sobre Moscou aumente com um novo pacote de sanções econômicas.



O analista afirma que a Rússia continua descumprindo as normas internacionais de guerra, com ataques a civis. “O presidente Zelensky comparou isso ao terrorismo. Ele coloca Putin na mesma categoria dos terroristas do Hamas, chamando isso de terrorismo de Estado”, conclui Brustolin.



Um novo ataque russo contra a Ucrânia deixou 40 pessoas mortas, entre elas duas crianças, no último domingo (13). Segundo o serviço de emergência ucraniano, o bombardeio deixou 140 feridos. O caso mais grave ocorreu na cidade de Sumy, a cerca de 300 km da capital Kiev, com 34 mortos. Trump classificou a ofensiva como um erro.