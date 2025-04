Soldado ucraniano recebe por drone cartas da namorada após ser ferido em combate Brigada relatou que o soldado estava há duas semanas sem contato com a família Internacional|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Namorada do soldado descobriu que ele estava vivo após conseguir contato com o comandante da Brigada Reprodução/Facebook - Brigada Khyzhak

Um soldado da Brigada Khyzhak, unidade de rifles combinada das Forças Policiais Especiais da Ucrânia, recebeu uma carta da namorada por meio de um drone na cidade de Toretsk, região de Donetsk. A história foi divulgada no sábado (27) pela própria Brigada nas redes sociais.

Criada em 1º de março de 2022 para apoiar as forças ucranianas na guerra contra a Rússia, a Brigada Khyzhak relatou que o soldado, identificado como “Vepr”, estava há duas semanas sem contato com a família. A namorada, ao descobrir pelo comandante que o soldado estava vivo, embora ferido, escreveu uma carta para apoiá-lo.

“Nossos rapazes entregaram a mensagem por drone até a posição em Toretsk”, informou a Brigada em publicação no Facebook.

“Foi incrivelmente tocante. Eu carregava a carta no bolso do peito e a relia várias vezes ao dia. Isso me dava muita força”, disse Vepr.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp