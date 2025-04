Rússia confirma presença de tropas norte-coreanas na guerra contra a Ucrânia Autoridades ocidentais estimam que o regime norte-coreano enviou cerca de 11.000 soldados para as linhas de frente desde outubro do ano passado Internacional|Do R7 26/04/2025 - 18h21 (Atualizado em 26/04/2025 - 18h21 ) twitter

Pyongyang, no entanto, ainda não confirmou oficialmente a presença de seus soldados na Ucrânia Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

A Rússia reconheceu pela primeira vez que tropas norte-coreanas estão lutando ao lado das forças russas na guerra contra a Ucrânia. A informação foi divulgada neste sábado (27) por agências estatais como TASS e RIA Novosti.

Segundo as reportagens, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, informou ao presidente Vladimir Putin sobre o “papel dos combatentes norte-coreanos” na libertação de áreas da região de Kursk, próxima à fronteira com a Ucrânia. O general destacou que a atuação dos soldados ocorre “de acordo com o Tratado de Parceria Estratégica Abrangente” assinado entre Rússia e Coreia do Norte em junho de 2024.

“Quero destacar especialmente a participação de militares da República Popular Democrática da Coreia na libertação de áreas de fronteira da região de Kursk”, disse Gerasimov, segundo a TASS. Ele afirmou ainda que os soldados norte-coreanos estão “cumprindo objetivos de combate ombro a ombro” com as forças russas e “demonstraram alto profissionalismo, resistência, coragem e heroísmo”.

Também neste sábado (26), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reconheceu oficialmente a atuação dos norte-coreanos, afirmando que “nunca esqueceremos nossos amigos”, segundo publicação da agência Sputnik.

É a primeira vez que uma autoridade russa admite o envio de tropas da Coreia do Norte para o conflito. Pyongyang, no entanto, ainda não confirmou oficialmente a presença de seus soldados na Ucrânia.

Autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul estimam que o regime norte-coreano enviou cerca de 11.000 soldados para as linhas de frente desde outubro do ano passado. Cerca de 4.000 militares norte-coreanos teriam sido feridos no conflito. Ainda segundo essas estimativas, mais 3.000 soldados podem ter sido deslocados para a Rússia no início de 2025.

Em meio às confirmações do Kremlin, os militares ucranianos negaram neste sábado (26) que forças russas e norte-coreanas tenham conseguido expulsar tropas ucranianas da região de Kursk, informou a Reuters.

