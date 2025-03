Submarino com brasileiro a bordo é interceptado no meio do mar com toneladas de cocaína Embarcação com destino à Península Ibérica teria saído de Macapá e tinha tripulantes de quatro nacionalidades

Internacional|Do R7 25/03/2025 - 20h01 (Atualizado em 25/03/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share